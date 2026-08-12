Hai vợ chồng bên vườn hoa. Ảnh: SCMP

Xuất hiện trên một chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc mới đây, cặp đôi Zhou Xiaolin và Yin Jie gây chú ý, được ca ngợi là "cặp đôi trong mơ".

Hai vợ chồng sống tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, có một khu vườn rộng khoảng 80ha, nổi bật với hàng trăm giống thục quỳ khoe sắc. Nơi đây hiện có hơn 700 giống thục quỳ, gần 150.000 cây hoa ly và khoảng 100.000 cây dâm bụt Trung Quốc, theo SCMP.

Mối tình bắt đầu từ chuyến du lịch

Cặp đôi Zhou và Yin gặp nhau vào năm 1985. Khi đó, Yin là sinh viên ngành điều dưỡng ở Bắc Kinh. Cô cùng các bạn học du lịch đến Tứ Xuyên. Zhou là hướng dẫn viên tập sự được phân công phụ trách đoàn.

Giữa nhóm du khách đông đúc, Zhou nhanh chóng chú ý đến cô gái có vẻ ngoài trầm lặng, điềm đạm. Sau chuyến đi, họ trở thành bạn bè và giữ liên lạc bằng những lá thư. Suốt 5 năm, mối quan hệ của họ được vun đắp qua những dòng thư viết tay.

Sau đó, Zhou tới Bắc Kinh cầu hôn Yin.

Yin từng kể rằng, tình cảm của cô dành cho Zhou không phải tình yêu sét đánh. Nó lớn dần theo thời gian, qua những lần trò chuyện và những năm tháng cùng nhau trải qua cuộc sống. Với cô, tình yêu thực sự trở nên sâu sắc sau kết hôn.

Sau khi cưới, cuộc sống của hai người gắn liền với những chuyến đi. Kỷ niệm đáng nhớ của hai vợ chồng là trận bão tuyết trong chuyến đi Tây Tạng.

Giữa thời tiết khắc nghiệt, Zhou cõng vợ trên lưng cho đến khi tìm được một hang động để trú ẩn. Hai người phải nép sát vào nhau để giữ ấm và trải qua 3 ngày trong hang trước khi được cứu.

Hai vợ chồng đi dạo ở vườn hoa. Ảnh: Sina

Một lời nói, một khu vườn và cả một đời yêu thương

Năm 2013, trong một lần trò chuyện, Yin Jie kể với chồng rằng cô rất yêu hoa thục quỳ. Những bông hoa này gợi cho cô nhớ về tuổi thơ ở Bắc Kinh.

Zhou không quên lời vợ nói. Anh muốn dành cho cô món quà đặc biệt nên hứa sẽ tạo ra khu vườn để cô có thể sống giữa những loài hoa mình yêu thích. Zhou đã bán nhà, mua đất và tự học cách trồng hoa.

Sau khoảng 1 thập kỷ, giấc mơ anh từng hứa với vợ đã trở thành hiện thực. Vùng đất cằn cỗi rộng 80ha trở thành khu vườn thục quỳ rực rỡ, nơi anh và vợ cùng nhau tận hưởng cuộc sống hôn nhân.

Giờ đây, khu vườn mở cửa đón khách và được giới thiệu là khu vườn thục quỳ lớn nhất thế giới.

Sau 35 năm, họ vẫn viết thư cho nhau

Zhou và Yin không có con. Hai người lựa chọn sống giữa khu vườn đầy hoa cùng những chú chó và mèo.

Sau 35 năm hôn nhân, họ vẫn giữ một thói quen rất đỗi giản dị: viết thư tay cho nhau vào ngày sinh nhật và những dịp kỷ niệm.

Với Zhou, cuộc đời anh có hai điều đẹp nhất là vợ và khu vườn anh dành cả thập kỷ để vun trồng.

"Hạnh phúc là tìm được người mình yêu nhất, hoặc tìm thấy công việc mà mình thực sự yêu thích", anh chia sẻ.