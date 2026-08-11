Cudillero được ca ngợi là đẹp đến mức trông như được dàn dựng. Ảnh: Alamy/Thesun

Cudillero, một làng chài ở miền Bắc Tây Ban Nha, nổi bật với những ngôi nhà nhiều màu sắc nằm san sát bên bến cảng.

Vẻ đẹp hoàn hảo của nơi này khiến một số du khách ví Cudillero như một khung cảnh được dàn dựng và thậm chí gọi đây là ngôi làng đẹp nhất Tây Ban Nha, theo The Sun.

Cudillero nằm bên vịnh Biscay, dưới chân dãy núi Cantabria. Ngôi làng được xây dựng theo địa hình hình móng ngựa, với những ngôi nhà nhiều màu sắc xếp tầng hướng ra khu vực cảng.

Ngôi làng có những ngôi nhà xây theo tầng lớp với màu sắc tươi sáng. Ảnh: Alamy/Thesun

Cudillero có lịch sử từ thế kỷ 13 và nghề đánh bắt cá vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Du khách có thể bắt gặp những phương pháp truyền thống như treo cá để phơi khô trên đường phố.

Hoạt động đánh bắt cá cũng góp phần tạo nên văn hóa ẩm thực của địa phương. Cudillero có nhiều nhà hàng hải sản, trong đó Casa Julio và Sidreria El Remo được du khách giới thiệu.

Bên cạnh hải sản, ngôi làng hơn 700 tuổi này còn nổi tiếng với loại rượu táo đặc sản của vùng.

Tại nhiều nhà hàng, rượu táo địa phương được rót theo cách truyền thống bằng kỹ thuật gọi là “escanciado”. Người phục vụ rót đồ uống từ độ cao, thường là phía trên đầu, xuống chiếc ly được giữ ở gần ngang hông.

Bãi biển Playa de Aguilar với bãi cát vàng, nước trong xanh. Ảnh: Alamy/Thesun

Nhờ địa hình bao quanh bởi đồi và núi, đi bộ đường dài đến các điểm ngắm cảnh là một trong những hoạt động được nhiều du khách lựa chọn tại Cudillero.

Một trong những điểm nổi tiếng là Mirador de la Garita. Từ đây, du khách có thể nhìn bao quát ngôi làng và hướng về phía ngọn hải đăng.

Nhiều du khách cho rằng đây là địa điểm không nên bỏ qua khi đến Cudillero, đồng thời cũng là nơi thích hợp để chụp ảnh.

Cách Cudillero khoảng 10 phút lái xe là bãi biển Playa de Aguilar có dải cát vàng, mịn, trải dài, được giới thiệu là bãi biển phù hợp với gia đình.

Lễ hội thường niên của ngôi làng diễn ra vào ngày 29/6 nhằm tôn vinh lịch sử hàng hải lâu đời. Đây cũng là sự kiện thu hút du khách.