Cách nhau chỉ vài trăm mét, 2 ngôi làng có kiến trúc tương đồng với nhà trình tường, mái ngói âm dương và hàng rào đá nhưng Thèn Pả mang vẻ tĩnh lặng, bình yên hơn.

Trong tiếng địa phương, Thèn Pả nghĩa là "cánh đồng lớn", mô tả địa thế thung lũng bằng phẳng của ngôi làng này. Đây là nơi cư trú lâu đời của 12 hộ dân đều là anh em trong dòng họ Vàng. Cấu trúc gia tộc khép kín giúp Thèn Pả giữ được nếp sống nguyên bản.

Ngôi làng nhỏ bình yên nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Làng Thèn Pả - Then Pa Village

Ngôi làng này được xem là nơi lý tưởng để du khách "trốn" khỏi cuộc sống bộn bề, nhiều lo toan. Họ có thể thức dậy vào buổi sớm, ngắm sương mù giăng kín ngôi làng, ôm ấp hồ Mắt Rồng, tạo nên cảnh tượng nên thơ, mờ ảo.

Mỗi mùa, ngôi làng mang một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân, hoa đào hồng thắm, hoa lê trắng muốt phủ khắp cổng nhà, đường làng, triền núi. Mùa hè là mùa xanh ngắt của nương ngô, nước hồ Mắt Rồng trong vắt. Sang thu, từ ngôi làng, du khách lại có thể ngắm những thửa ruộng bậc thang chín vàng.

Vẻ đẹp của ngôi làng hút hồn du khách. Ảnh: Đô Đô Studio

Nữ du khách Nguyễn Hoàng Nga (đến từ Hà Nội) đã hai lần ghé thăm Thèn Pả. Với cô, đây là "nơi chữa lành tuyệt vời".

Nga tới làng lần đầu vào tháng 6/2025 với vai trò tình nguyện viên. Cô dự kiến ở đây 1 tuần nhưng sau đó bị thu hút bởi vẻ đẹp bình yên, nét văn hoá độc đáo và người dân thân thiện nên ở lại tới 20 ngày.

Hoàng Nga được trải nghiệm rất nhiều công việc khác nhau như tắm cho ngựa, vẽ sáp ong, làm truyền thông cho làng trên mạng xã hội và dạy học cho trẻ nhỏ. Ở đây Nga cũng được học cưỡi ngựa và sau đó thuần thục cưỡi ngựa đi khảo sát các cung đường du lịch xung quanh như người dân bản địa.

"Từ một người đang gặp stress, mệt mỏi kéo dài, khi tới đây, mình cảm thấy được nạp năng lượng. Mình ở cùng bà con trong căn nhà trình tường hàng trăm năm tuổi, ăn uống và làm việc như một thành viên trong gia đình", Nga kể.

Hoàng Nga rất yêu khung cảnh bình yên và văn hóa của ngôi làng. Ảnh: NVCC

Ngoài giờ dạy học và làm việc, Nga dành nhiều thời gian để vui chơi với trẻ con trong làng. "Ngày mình rời làng về Hà Nội, lũ trẻ chen chúc dưới mái hiên cùng chờ xe tới, chẳng muốn chia tay. Có cậu bé còn khóc rất lâu, hỏi mình bao giờ mới quay trở lại. Những điều nhỏ bé nhưng ấm áp đó khiến mình nhớ làng mãi", Nga kể.

Cô cũng vừa trở lại làng cách đây không lâu để một lần nữa được tận hưởng cảm giác bình yên, mộc mạc.

Những bữa cơm đơn giản nhưng rất ngon miệng tại làng. Ảnh: NVCC

Người dân Thèn Pả trước đây vốn chỉ trồng trọt, chăn nuôi. Khi ngay bên cạnh, làng Lô Lô Chải đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, Thèn Pả vẫn là thôn bản nghèo, cuộc sống khó khăn, chưa được nhiều người biết đến.

Khoảng 5 năm trở lại đây, ngôi làng mới bén duyên làm du lịch. Hiện trong làng có 6 hộ kinh doanh lưu trú còn các hộ khác cung cấp thực phẩm, dịch vụ trải nghiệm cho du khách.

Mỗi căn nhà trình tường chỉ đón từ 5 đến 8 khách để đáp ứng những trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Ảnh: Nguyễn Sỹ Đức

Anh Vũ Gia Đại (quê Hưng Yên) là người tiên phong làm du lịch cộng đồng tại làng Thèn Pả. Anh kiên trì thuyết phục từng hộ dân tham gia làm du lịch. Chuồng bò được dỡ bỏ, nhà trình tường được sửa sang để đón khách, giữ nguyên kiến trúc truyền thống nhưng bổ sung tiện nghi tối thiểu. Hiện nay, ngôi làng đã có thể đón khoảng 100 khách lưu trú.

Không chỉ được ngắm ngôi làng, check-in đẹp mắt, du khách còn có thể tham gia nhiều trải nghiệm như vẽ sáp ong trên vải lanh, nhuộm chàm, làm bánh ngô, mèn mén, cưỡi ngựa tham quan... hay thưởng thức rượu ngô men lá, thắng cố, lẩu gà đen...

Bà con tu sửa những ngôi nhà trình tường truyền thống để vừa ở vừa kết hợp làm homestay phục vụ khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Sỹ Đức

Theo Nga, ở làng có một nguyên tắc du khách bắt buộc tuân theo khi ở cùng các gia đình tại Thèn Pả: nam - nữ ngủ riêng, dù là vợ chồng.

"Người lạ khác giới, không phải họ hàng mà ngủ chung phòng bị xem là vô lễ, hoặc xâm phạm sự tôn nghiêm của ngôi nhà", Nga cho hay.

Nga cũng lưu ý, nhiều người dân trong làng không biết tiếng Kinh, giao tiếp có chút khó khăn nhưng họ đều rất thật thà, chất phác và mến khách.

Làng Thèn Pả vẫn luôn giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trong phát triển du lịch. Ảnh: Làng Thèn Pả - Then Pa Village