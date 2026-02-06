Theo tờ Bangkok Post, ngôi sao võ thuật Thái Lan - Tony Jaa mắc ung thư túi mật ở tuổi 50. Tài tử giấu kín bệnh tình của mình từ khi lần đầu được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 3, cận kề giai đoạn 4 vào tháng 6/2024.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, nam diễn viên đã cải thiện sau hóa trị, song vẫn cần được theo dõi sát sao. Trên mạng xã hội, anh vẫn tích cực đăng tải hình ảnh tập luyện cho dự án MV mới One more round. Song, khán giả không khỏi lo lắng khi sao phim Ong Bak (Truy tìm tượng Phật) hốc hác, gầy sọp vì bạo bệnh.

Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Tony Jaa.

Video mới nhất do tài tử đăng tải:

Tony Jaa tên thật là Tatchakorn Yeerum, sinh năm 1976 tại ngôi làng nghèo ở vùng đông bắc Thái Lan, giáp biên giới Campuchia. Từ 10 tuổi, anh đã tập Muay Thai, bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên đóng thế. Anh còn khổ luyện các môn võ, thể thao khác như Taekwondo, Aikido, Capoeira, Wu Shu, Karbi Krabong, múa kiếm...

Sau khi tham gia đóng thế trong phim Mortal Kombat 2, Tony Jaa lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim Truy tìm tượng Phật và nhận vai chính đầu tiên ở tuổi 27. Vai diễn trong bom tấn Hollywood Quá nhanh, Quá nguy hiểm 7 đưa anh trở thành một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á.

Tài tử Tony Jaa.

Các phân cảnh hành động mạo hiểm của Tony Jaa đều do anh tự thực hiện, không cần dây cáp hỗ trợ hay người đóng thế, đề cao sự chân thực. Đây được coi là "thương hiệu riêng" của tài tử mỗi khi xuất hiện. Năm 2017, Tony Jaa được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng của Bảo tàng Lịch sử Võ thuật ở Mỹ.

Ảnh, video: Tư liệu, FBNV