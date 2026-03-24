Chị Huệ bất ngờ khi thấy mẹ đang đứng trên đỉnh núi dõi theo mình. Ảnh: QQ

Nhân vật trong câu chuyện là chị Huệ, quê ở Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc). Sau kỳ nghỉ Tết, chị bay trở lại Hàng Châu làm việc. Hôm tiễn con, bố mẹ cùng ra sân bay. Nhưng thay vì ra về sau khi con gái qua cửa an ninh, người mẹ đã chọn một cách đặc biệt để kéo dài khoảnh khắc chia tay, trang QQ đưa tin.

Nghe người địa phương chỉ dẫn có thể quan sát máy bay từ một ngọn đồi gần sân bay, mẹ của chị Huệ đã một mình leo lên đỉnh núi. Chỉ với mong muốn được nhìn con thêm một chút nữa, trước khi chuyến bay rời đi.

Trước đó, hai mẹ con vẫn còn liên lạc. Người mẹ quay video gửi cho con, hỏi chiếc máy bay nào là của con gái giữa hai chiếc đang đỗ trên sân. Chị Huệ hướng dẫn mẹ nhận biết theo màu sơn, nhưng cũng không hề nghĩ rằng họ có thể “gặp lại nhau” theo cách đặc biệt.

Trên máy bay, như thói quen, chị Huệ bật chế độ máy bay và ghi lại khung cảnh bên ngoài. Khi máy bay vừa cất cánh, chị bất chợt nhìn thấy một chấm nhỏ trên đỉnh núi phía xa. Phóng to lên, chị sững lại – đó chính là mẹ mình trong chiếc áo màu cam.

“Tôi tưởng mẹ đang vẫy tay nên cũng vẫy lại từ trong khoang máy bay”, chị Huệ kể lại.

Chỉ đến khi hạ cánh, chị mới biết, ở phía dưới, mẹ chị cũng đang giơ điện thoại quay lại khoảnh khắc chiếc máy bay mang theo con gái dần rời xa. Một cách “hướng về nhau” thầm lặng nhưng trọn vẹn.

Khoảnh khắc người mẹ ghi lại hình ảnh chiếc máy bay mang theo con gái bà đi xa. Ảnh: QQ

Đoạn video sau đó được chị Huệ chia sẻ lên mạng. Không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc cá nhân, câu chuyện nhanh chóng chạm đến cảm xúc cho nhiều người, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự đồng cảm. Không ít người cũng chia sẻ lại những lần tiễn người thân ở ga tàu, sân bay, nơi những cái nhìn dõi theo thường kéo dài hơn lời tạm biệt.

Một chi tiết nhỏ nhưng khiến câu chuyện càng thêm xúc động là tin nhắn chị Huệ nhận được từ bố sau đó với nội dung: “Mẹ con chỉ muốn nhìn con thêm một lúc nữa, nên đã leo lên điểm cao nhất, đứng đợi từ lúc máy bay lăn bánh cho đến khi cất cánh”.

Sau khi đi làm xa, chị Huệ ít có dịp về nhà hơn, nhưng tình cảm với mẹ vẫn được duy trì mỗi ngày qua những tin nhắn, cuộc gọi, những bức ảnh gửi qua điện thoại.