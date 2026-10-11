Do chưa triển khai được công tác bán trú, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (Gia Lai) tổ chức phát gạo và tiền sinh hoạt tháng 9 và 10 cho học sinh vùng biên theo quy định.

Ngày 11/10, ông Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (Gia Lai), cho biết nhà trường đã tổ chức phát gạo, tiền sinh hoạt tháng 9 và 10 cho 751 học sinh, trong đó có 175 em nội trú và 576 em bán trú.

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng chờ làm thủ tục nhận gạo và tiền hỗ trợ. Ảnh: CTV

Theo ông Tiến, mỗi học sinh nội trú được nhận 15kg gạo/tháng, học sinh bán trú nhận 8kg gạo/tháng. Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ tiền sinh hoạt tương ứng 1,17 triệu đồng/tháng đối với học sinh nội trú và 450.000 đồng/tháng đối với học sinh bán trú.

Từ sáng sớm, những bao gạo lớn đã được tập kết, xếp ngay ngắn thành từng chồng. Hàng trăm phụ huynh mang theo bao tải, túi đựng, xếp hàng chờ làm thủ tục nhận gạo và tiền cho con em.

Nhà trường huy động nhân viên, bảo vệ tham gia phát gạo. Ảnh: CTV

Để việc phát gạo diễn ra nhanh chóng, nhà trường huy động nhân viên, bảo vệ và giáo viên chủ nhiệm không có giờ lên lớp tham gia, trao tận tay các suất gạo tới phụ huynh học sinh vùng biên.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch, đây là lần đầu tiên tất cả học sinh nội trú và bán trú của trường nhận được gạo và tiền hỗ trợ. Theo kế hoạch, từ tháng 11 tới, sau khi hoàn thành nhà ăn và phòng ở nội trú, học sinh sẽ được tổ chức ăn, ở tại trường và không còn nhận khoản hỗ trợ này.

Phụ huynh xúc động khi lần đầu tiên tất cả học sinh nội trú và bán trú của trường được nhận gạo và tiền hỗ trợ. Ảnh: CTV

Em Trần Thị Thùy Dung (lớp 9A) chia sẻ: “Hôm nay được cùng bố mẹ đến trường nhận gạo hỗ trợ, em rất vui và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với học sinh vùng biên giới. Những bao gạo và khoản tiền sinh hoạt đến với chúng em lúc này có ý nghĩa rất lớn, giúp gia đình em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống”.

“Ngoài việc được hỗ trợ gạo và tiền, chúng em còn được học tập trong ngôi trường nội trú khang trang, có cơ sở vật chất đầy đủ. Em hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ lòng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho học sinh vùng biên”, Thùy Dung xúc động nói.

Em Trần Thị Thùy Dung bày tỏ biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với học sinh vùng biên giới. Ảnh: CTV

Chị Siu Đê, phụ huynh em Siu Vội (lớp 9) bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho con em mình thông qua các chính sách hỗ trợ học sinh. Chị cho biết, gia đình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường, động viên và tạo điều kiện để con yên tâm học tập, rèn luyện tốt.

Cùng chung niềm vui, một phụ huynh khác xúc động cho biết, gia đình còn nhiều khó khăn nên việc nhận được gạo và tiền hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu, có thêm điều kiện chăm lo cho con học tập.

Với nhiều gia đình vùng biên, nơi cuộc sống còn không ít khó khăn, những bao gạo và khoản tiền được trao không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn là nguồn động viên để phụ huynh yên tâm cho con đến lớp.

Với phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, việc nhận gạo và tiền hỗ trợ giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu. Ảnh: CTV

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện học tập mà còn tạo thêm động lực để các em duy trì việc đến trường, hạn chế nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình.