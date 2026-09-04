Chiều 4/9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (Làng Chư Kó, xã Ia Puch, tỉnh Gia Lai) khẩn trương hoàn tất các phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khánh thành và khai giảng năm học mới.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học sơ sở Ia Púch được đầu tư 175 tỷ đồng. Ảnh: Trần Hoàn

Những dãy nhà mái ngói đỏ tươi, tường được khoác lên màu sơn mới, cờ Đảng và cờ Tổ quốc được trang trí nổi bật trên các hành lang càng làm cho khuôn viên trường thêm khang trang, rực rỡ.

Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng khẩn trương hoàn tất công tác chuyên môn, xây dựng kế hoạch dạy học và phân công nhiệm vụ cụ thể. Giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp với phụ huynh, vận động học sinh trở lại trường đầy đủ; đồng thời chuẩn bị tâm thế tốt nhất để các em bước vào năm học mới.

Những dãy nhà mái ngói đỏ tươi, tường được khoác lên màu sơn mới, cờ Đảng và cờ Tổ quốc được trang trí nổi bật trên các hành lang làm cho khuôn viên trường thêm rực rỡ. Ảnh: Trần Hoàn

Bàn ghế được đóng mới chắc chắn. Ảnh: Trần Hoàn

"Xã biên giới được đầu tư một ngôi trường mới khang trang, có ý nghĩa rất lớn"

Ông Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch cho biết, đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành ngôi trường mới cơ bản đã hoàn tất.

Bảng thông minh và hệ thống điện chiếu sáng được bố trí đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của học sinh và giáo viên. Ảnh: Trần Hoàn

Theo ông Tiến, với một xã biên giới như Ia Púch, việc được đầu tư xây dựng một ngôi trường mới khang trang, hiện đại có ý nghĩa rất lớn. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện để thầy và trò có cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học, mở ra cơ hội cho học sinh vùng biên.

“Thầy và trò rất vui mừng, phấn khởi. Phụ huynh cũng yên tâm khi địa phương có một ngôi trường mới khang trang, đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt để gửi gắm con em. Từ đó, phụ huynh có thể yên tâm làm việc, phát triển kinh tế gia đình”, ông Tiến chia sẻ.

Theo kế hoạch, từ thứ hai tuần tới, nhà trường sẽ chính thức tổ chức dạy và học tại cơ sở mới. Tuy nhiên, việc tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh nội trú sẽ triển khai chậm hơn khoảng 2-3 tuần, sau khi các hạng mục khu nhà ở được hoàn thiện và bảo đảm an toàn.

Học sinh và Hội phụ nữ xã Ia Púch tập dượt để phục vụ lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Trần Hoàn

Trong thời gian này, nhà trường đã thông báo mời thầu để lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh. Đồng thời, hợp đồng nhân viên nấu ăn để trực tiếp chuẩn bị các bữa ăn cho các em.

“Trước mắt, học sinh sẽ đi học theo hình thức sáng đi, chiều về. Khi khu nhà ở hoàn thiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, nhà trường sẽ bố trí cho các em ở lại trường”, ông Tiến cho hay.

Phụ huynh đội mưa dọn dẹp trường nội trú liên cấp chờ khai giảng

Tại Lâm Đồng, ông Phan Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường nội trú liên cấp Quảng Trực cho biết, trong ngày đã có hàng trăm phụ huynh, thầy cô cùng lực lượng công an tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Đến cuối chiều cùng ngày, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng chào đón năm học mới 2026-2027.

Hàng trăm phụ huynh tình nguyện tham gia dọn vệ sinh. Ảnh: VT

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Trực, công tác chuẩn bị cho năm học mới như bố trí giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục, nhân viên nấu ăn cho bếp ăn bán trú, nội trú; ban hành đầy đủ quy chế, quy định của nhà trường cơ bản hoàn thành.

Việc phân lớp, bố trí giáo viên chủ nhiệm, thời khóa biểu, sắp xếp phòng ở nội trú cũng như cấp phát trang phục, sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho học sinh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Công tác chuẩn bị tổ chức học tập, ăn ở bán trú, nội trú thuộc thẩm quyền địa phương đã sẵn sàng vận hành ngay khi công trình hoàn thành và bảo đảm các điều kiện an toàn.

Hình ảnh công an, phụ huynh cùng thầy cô giáo dọn vệ sinh ở Trường nội trú liên cấp Quảng Trực:

Dọn dẹp cây xanh trong khuôn viên trường. Ảnh: VT

Phụ huynh tham gia dọn vệ sinh ở sân trường. Ảnh: VT

Làm sạch khu vực dựng rạp khai giảng. Ảnh: VT