Tối 9/4, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông đã có buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Đăk Ka. Tại buổi đối thoại, người dân trong thôn thẳng thắn bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thực, như: Hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, quản lý đất đai...

Ông Võ Trung Mạnh (áo ca rô), Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông trao đổi tại buổi đối thoại với nhân dân thôn Đăk Ka

Ông A Đạo, già làng, người có uy tín thôn Đăk Ka, xã Tu Mơ Rông chia sẻ: Việc Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp về thôn vào buổi tối, đối thoại với bà con là việc làm thiết thực. Vì buổi tối, bà con mới có thời gian để tham gia.

“Thông qua đối thoại, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở đều được bà con phản ánh. Bí thư Đảng ủy xã, các phòng chuyên môn cùng tham dự đã trao đổi, trả lời và giải đáp cơ bản các thắc mắc của bà con. Hoạt động này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, từ đó, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ gốc”, ông A Đạo cho biết thêm.

Từ những ý kiến của người dân thôn Đăk Ka về vấn đề chồng lấn đất sản xuất với đất lâm nghiệp, lãnh đạo UBND xã Tu Mơ Rông đã đi kiểm tra thực tế tại các khu vực đất sản xuất để có giải pháp tháo gỡ

Cũng chính thông tin từ buổi đối thoại, vấn đề chồng lấn ranh giới đất sản xuất của người dân thôn Đăk Ka với diện tích đất lâm nghiệp do các công ty quản lý đã được Đảng ủy xã Tu Mơ Rông chỉ đạo UBND xã giải quyết. Ngay ngày hôm sau, lãnh đạo UBND xã trực tiếp đi hiện trường, nắm bắt thông tin để giải quyết cho nhân dân.

Chị Y Liễu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Ka, xã Tu Mơ Rông cho biết: Thôn có 38 hộ, thu nhập chủ yếu từ làm nương rẫy. Hiện nay, bà con đang chuyển đổi từ cây sắn sang trồng cây cà phê, nhưng khó khăn lớn nhất là vấn đề chồng lấn đất sản xuất. Từ ý kiến của bà con, lãnh đạo xã đi kiểm tra thực tế, bấm tọa độ để có hướng giải quyết nên bà con rất phấn khởi.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, hằng năm, Đảng ủy xã Tu Mơ Rông xây dựng kế hoạch đối thoại với nhân dân ở tất cả các thôn trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Tu Mơ Rông đến khu vực đất sản xuất của người thôn Đăk Ka để bấm tọa độ, xác định vị trí đất và tìm hướng giải quyết

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho biết: Việc đối thoại giúp Đảng ủy và người đứng đầu nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Bà con rất thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, Đảng ủy xã nắm được thông tin, chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết, giúp dân có điều kiện phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo bền vững”, ông Võ Trung Mạnh cho biết thêm.

Cũng từ thông tin kiến nghị của người dân các thôn tại những buổi đối thoại về vấn đề thiếu nguồn lực mua cây giống cà phê để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Đảng ủy xã Tu Mơ Rông đã phát động Chương trình “Ươm mầm tương lai - Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông” để hỗ trợ cây giống cho dân.

Từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, hiện xã đã làm 12 vườn ươm cây giống cà phê, với khoảng 770.000 cây giống và đang tiếp tục ươm. Mục tiêu là phấn đấu được 1 triệu cây, đủ để hỗ trợ cho người dân trên địa bàn xã trồng 200ha cà phê.

Từ những kiến nghị của người dân tại các buổi đối thoại, xã Tu Mơ Rông đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa làm 12 vườn ươm cây giống cà phê để cấp miễn phí cho dân trên địa bàn xã trồng khoảng 200ha

Chị Y Diễm, thôn Ngọc Leng, xã Tu Mơ Rông cho biết: Trước đây, muốn trồng cà phê thì bà con phải mua cây giống, mà kinh tế khó khăn nên không có tiền để mua. Bây giờ, được xã hỗ trợ làm vườn ươm cây giống và tự tay mình tưới nước, chăm sóc hàng ngày, thấy được sự phát triển của cây, chị rất vui.

Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu Đảng ủy xã và người dân đã tạo điều kiện để dân phát huy vai trò giám sát đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên tất cả lĩnh vực.