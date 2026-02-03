Anh A Glaoh (bên phải), Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Khơk Klong, xã Rờ Kơi thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây cà phê. Ảnh: Ngọc Chí

Sinh ra và lớn lên ở thôn Khơk Klong, xã biên giới Rờ Kơi, anh A Glaoh (37 tuổi), dân tộc Xơ Đăng (nhánh Hà Lăng), sớm gắn bó với công việc chung của thôn. Năm 2019, anh đảm nhận vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận thôn khi tròn 30 tuổi. Năm 2023, anh tiếp tục được bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Khơk Klong.

Ở vị trí công tác nào anh A Glaoh cũng luôn gần gũi với nhân dân. Đặc biệt anh luôn tận tình hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Anh A Glaoh chia sẻ: "Thôn Khơk Klong có 305 hộ dân, với 1.149 nhân khẩu, đồng bào DTTS chiếm 99%. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn, để có cuộc sống ổn định trước hết bà con phải biết phát huy diện tích đất đai hiện có để sản xuất. Chính vì thế, tôi tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con chuyển đổi từ trồng sắn, lúa rẫy sang trồng cà phê, cao su".

Từ nguồn hỗ trợ của nhà nước, với sự hướng dẫn của anh A Glaoh, bà con thôn Khơk Klong đã đoàn kết, phát huy nội lực, tích cực lao động sản xuất. Hiện, toàn thôn trồng được 148 ha cà phê, 90 ha cao su, 10 ha sầu riêng, 11 ha mắc ca. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm. Thôn hiện chỉ còn 4 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Đặc biệt, trong thôn có 10 hộ có mức thu nhập từ 600 - 800 triệu đồng/năm.

Ông A Ten, người dân thôn Khơk Klong, xã Rờ Kơi cho biết, anh A Glaoh gương mẫu, tận tâm với bà con. Không chỉ tuyên truyền khi họp thôn mà anh còn xuống từng nhà hướng dẫn cách trồng cà phê, cao su. Nhờ vậy mà cuộc sống bà con thay đổi rất nhiều, thu nhập cũng khá hơn trước.

Anh A Phải, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn La Giông, xã Đăk Tờ Kan là người tiên phong trồng cà phê, đào ao trữ nước, đầu tư máy tưới công suất lớn phục vụ sản xuất, noi gương để người dân làm theo. Ảnh: Ngọc Chí

Thôn La Giông, xã Đăk Tờ Kan có 66 hộ dân, 100% là dân tộc Xơ Đăng. Từ năm 25 tuổi anh A Phải đã được tín nhiệm bầu giữ hai cương vị Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn. Với anh, đó vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Để làm gương bao năm qua, anh A Phải luôn nỗ lực đi đầu trong các phong trào của thôn.

Anh A Phải chia sẻ: "Nói phải đi đôi với làm thì dân mới tin và làm theo. Vì vậy, năm 2023, tôi chuyển đổi hơn 2 ha đất trồng sắn sang trồng cà phê, đào ao trữ nước, đầu tư máy tưới công suất lớn phục vụ sản xuất. Hiệu quả từ chính mô hình của tôi đã trở thành minh chứng thuyết phục, tạo niềm tin để người dân mạnh dạn làm theo. Đến nay, thôn có 32/66 hộ trồng cà phê, với tổng diện tích hơn 35 ha, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước ổn định đời sống".

Không chỉ là “đầu tàu” trong phát triển kinh tế, anh A Phải còn giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nếp sống văn minh, đẩy lùi các tập tục không còn phù hợp. Hiện trong thôn La Giông không còn tình trạng ma chay dài ngày, cúng bái khi ốm đau. Người dân đã biết quan tâm đến sức khỏe, chủ động đến trạm y tế, bệnh viện để khám chữa bệnh. Trẻ em trong thôn được đi học đầy đủ, không bỏ học giữa chừng, thanh niên trong thôn chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Đảng viên người DTTS luôn đóng vai trò nòng cốt, tiên phong trong phát triển kinh tế ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS. Ảnh: Ngọc Chí

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 43 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào DTTS hơn 540 nghìn người, chiếm 25% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đảng viên người DTTS.

Tại địa bàn vùng khó khăn, miền núi, đảng viên người DTTS luôn đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Mỗi đảng viên trở thành hạt nhân trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất từ cơ sở để bà con học tập, làm theo.

Bà Tống Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Rờ Kơi đánh giá, các bí thư chi bộ trẻ tuổi rất năng nổ trong công việc, nói được, làm được. Họ là những người đi đầu trong triển khai các mô hình từ cải tạo vườn tạp đến trồng trọt, chăn nuôi và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân học tập, làm theo. Đặc biệt, các đảng viên trẻ áp dụng công nghệ thông tin, tiếp cận những cái mới rất tốt và nhanh nhạy nên xử lý công việc ở cơ sở rất thuận lợi.

Với tính tiên phong và gương mẫu, các bí thư chi bộ và lực lượng đảng viên ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi đang có những cách làm hay, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần quan trọng vào sự đổi thay ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS.