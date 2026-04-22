Tham dự hội nghị có các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện Đảng ủy Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhiều kết quả nổi bật trong quý I/2026

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý I năm 2026, Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các vụ, đơn vị trực thuộc.

Các tổ chức đảng trực thuộc kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên; cấp ủy các tổ chức đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong lĩnh vực chuyên môn, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều chính sách quan trọng liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ triển khai một số nhiệm vụ còn chậm; công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa thật sự đồng bộ; việc nắm bắt tình hình ở cơ sở có lúc chưa kịp thời.

Một số đại biểu cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, công tác dân tộc, tôn giáo đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu.

Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai nhiệm vụ quý II/2026. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Hội nghị đã cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo công tác quý I năm 2026. Các ý kiến thảo luận của đại biểu được chuẩn bị công phu, đóng góp nhiều nội dung sâu sắc, cụ thể, sát với thực tiễn, là cơ sở quan trọng để Đảng ủy hoàn thiện báo cáo và triển khai nhiệm vụ thời gian tới”.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Khang khẳng định, những ý kiến tại hội nghị là rất quý báu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời yêu cầu toàn Đảng bộ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa vào chương trình công tác quý II.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu: Trước hết, cần thực sự chuyển đổi tư duy, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, tránh tình trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo chỉ tập trung vào chuyên môn. Phải nhận thức rõ, nhiệm vụ chuyên môn phải được đặt trong khuôn khổ lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng chức năng.

Cùng với đó, phương thức triển khai nhiệm vụ phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị để cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ, từng phần việc rõ ràng.

Bí thư Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo giao Văn phòng Đảng ủy tăng cường kiểm tra, kiểm soát các báo cáo của cấp ủy, đơn vị trực thuộc, bảo đảm thực hiện đúng quy chế làm việc, đúng hướng dẫn; nội dung báo cáo phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tránh chồng chéo với nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, khẩn trương rà soát các văn bản của Trung ương, nội dung nào chưa được triển khai, thì phải xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản tổ chức thực hiện kịp thời.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của Bí thư, cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

“Các tổ chức đảng cần chú trọng xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần chia sẻ, cởi mở, tăng cường đối thoại, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động”, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu, các vụ, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao; rà soát để các nhiệm vụ còn tồn đọng của năm 2025 và của quý I phải được hoàn thành trong quý II. Đồng thời, tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến đồng bào DTTS và tôn giáo, bảo đảm đúng chủ trương, chính sách và phù hợp thực tiễn.

"Các ban Đảng khẩn trương xây dựng chương trình công tác quý II sát với nội dung đã được thảo luận tại hội nghị; đồng thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ còn thiếu trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu", Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Khang quán triệt.