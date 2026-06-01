Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt The Flow of Music - Dòng chảy âm nhạc.

Phát biểu tại chương trình, bà Joanna Skoczek - Trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam nhấn mạnh, âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại, có khả năng vượt qua biên giới, thế hệ và những khác biệt văn hóa. Theo bà, buổi hòa nhạc là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa Ba Lan và Việt Nam, đồng thời tôn vinh di sản của nhà soạn nhạc vĩ đại Frédéric Chopin - người nghệ sĩ đã trở thành niềm tự hào văn hóa của Ba Lan và có sức ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung phiêu trên những phím đàn.

Mở đầu chương trình là phần trình diễn của nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung - gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang ghi dấu ấn trên sân khấu quốc tế.

Những hợp âm đầu tiên của Impromptu Op. 90 No. 1 & 2 của Franz Schubert vang lên như những lời tự sự đầy chất thơ. Tiếng đàn piano của Nguyễn Việt Trung mềm mại, tinh tế, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nội tâm giàu cảm xúc của nhà soạn nhạc Áo.

Không khí nhanh chóng chuyển sắc với Sonata số 3 cung La thứ của Sergei Prokofiev. Tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật bậc thầy được nghệ sĩ trẻ thể hiện đầy bản lĩnh. Những đoạn cao trào dữ dội, những cú chuyển động bất ngờ của âm nhạc khiến người nghe như bị cuốn vào một dòng chảy cảm xúc mãnh liệt, vừa căng thẳng vừa mê hoặc.

Khi tiếng đàn cất lên trong Ballade số 4 cung Fa thứ của Chopin, khán phòng gần như lặng đi. Đây được xem là một trong những kiệt tác sâu sắc nhất của nhà soạn nhạc Ba Lan. Nguyễn Việt Trung đã mang đến một cách diễn giải giàu chiều sâu, nơi từng câu nhạc như kể lại câu chuyện về khát vọng, mất mát và vẻ đẹp của tâm hồn con người.

Đặc biệt, Andante spianato và Grande Polonaise brillante Op.22 khép lại phần biểu diễn đầu tiên trong những tràng pháo tay kéo dài. Sự kết hợp giữa chất trữ tình thanh thoát và vẻ huy hoàng, rực rỡ của tác phẩm đã giúp nghệ sĩ trẻ phô diễn trọn vẹn cả kỹ thuật lẫn cảm xúc. Nhiều khán giả không giấu được sự xúc động trước màn trình diễn được đánh giá vừa tinh tế vừa đầy sức sống.

Nghệ sĩ piano Rafał A. Łuszczewski.

Sau giờ giải lao, sân khấu thuộc về nghệ sĩ piano Rafał A. Łuszczewski (Ba Lan) - một "Steinway Artist" với hơn 25 năm sự nghiệp quốc tế lẫy lừng - từng chinh phục nhiều sân khấu danh tiếng.

Mở đầu phần biểu diễn là Rhapsody Op.79 số 1 cung Si thứ của Johannes Brahms. Những giai điệu mạnh mẽ, giàu chất sử thi được nghệ sĩ thể hiện bằng phong cách phóng khoáng, đầy nội lực. Mỗi đoạn nhạc như mở ra những lớp cảm xúc đối lập, từ trầm tư đến bùng nổ.

Khán giả tiếp tục được đắm chìm trong thế giới âm nhạc của Chopin qua Waltz Op.34 cung La giáng trưởng và Nocturne Op.15 cung Fa trưởng. Dưới những ngón đàn điêu luyện của Rafał Łuszczewski, các tác phẩm quen thuộc hiện lên với vẻ đẹp thanh lịch, lãng mạn và đậm chất Ba Lan. Có lúc tiếng đàn nhẹ như hơi thở, có lúc lại dâng trào như những con sóng cảm xúc, khiến cả khán phòng như bị thôi miên.

Điểm nhấn của phần biểu diễn là Scherzo số 3 cung Đô thăng thứ của Chopin. Tác phẩm với những đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật được nghệ sĩ xử lý đầy thuyết phục. Những chuỗi âm thanh dồn dập, những khoảnh khắc đối thoại giữa dữ dội và trữ tình khiến người nghe không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Khép lại đêm nhạc là Warsaw Concerto của Richard Addinsell - tác phẩm mang đậm màu sắc điện ảnh và tinh thần lãng mạn. Những giai điệu hùng tráng, giàu cảm xúc vang lên như lời chào đầy tự hào từ quê hương Ba Lan gửi tới công chúng Việt Nam. Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên, cả khán phòng bùng nổ trong những tràng pháo tay kéo dài.

Dòng chảy âm nhạc không đơn thuần là cuộc gặp gỡ của hai nghệ sĩ piano tài năng đến từ hai quốc gia. Đó còn là cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa, giữa những thế hệ nghệ sĩ và những giá trị nghệ thuật vượt thời gian. Nó đã chứng minh rằng âm nhạc luôn có sức mạnh kết nối con người, nuôi dưỡng sự thấu hiểu và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa các dân tộc.