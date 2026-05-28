Tối 27/5, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình Turandot Concert 2026 để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng giới chuyên môn, nghệ sĩ và đông đảo khán giả yêu nhạc cổ điển. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt nằm trong khuôn khổ dự án quốc tế The Four Turandot - T4T, sáng kiến nghiên cứu và biểu diễn nghệ thuật được bảo trợ bởi chương trình NextGenerationEU của Liên minh châu Âu (EU).

Đêm nhạc quy tụ các nghệ sĩ, giáo sư và nhạc trưởng quốc tế danh tiếng như: Nhạc trưởng Matteo Parmeggiani (Italia), GS. Giuseppe Modugno - Giám đốc Nhạc viện Vecchi-Tonelli of Modena, GS. Vsevolod Dvorkin, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, thạc sĩ - nghệ sĩ piano Mỹ Dung, cùng sự góp mặt của 2 nghệ sĩ Việt Nam: soprano Đào Tố Loan, baritone Nguyễn Khắc Hòa.

Đặc biệt, chương trình ghi dấu ấn với màn trình diễn tác phẩm Warsaw Concerto phiên bản chuyển soạn cho 4 đàn piano và dàn nhạc giao hưởng - một phiên bản đặc biệt lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng Việt Nam trong không gian hòa nhạc hàn lâm quy mô lớn.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng và xúc động nhất của đêm hòa nhạc chính là khi khán phòng như vỡ òa trong những tràng pháo tay kéo dài dành cho màn trình diễn Warsaw Concerto phiên bản dành cho 4 đàn piano và dàn nhạc giao hưởng.

Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Matteo Parmeggiani, 4 nghệ sĩ gồm GS. Giuseppe Modugno, GS. Vsevolod Dvorkin, PGS.TS Nguyễn Huy Phương - con trai nhạc sĩ Huy Du và nghệ sĩ piano Mỹ Dung đã cùng hòa quyện trên sân khấu trong một tiết mục đầy kỹ thuật, cảm xúc và tính nghệ thuật cao.

Sự đối thoại giữa bốn cây đàn piano cùng âm hưởng mạnh mẽ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã tạo nên không gian giàu cảm xúc trong khán phòng. Tác phẩm không chỉ mang đến sự mãn nhãn về nghệ thuật biểu diễn mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần kết nối âm nhạc quốc tế - nơi những nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng gặp nhau bằng ngôn ngữ chung của nghệ thuật hàn lâm.

Bên cạnh đó, hai giọng ca opera hàng đầu Việt Nam hiện nay - soprano Đào Tố Loan và baritone Nguyễn Khắc Hoà đã mang đến những trích đoạn opera kinh điển của Puccini, Verdi và Tchaikovsky, kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, tạo nên không gian nghệ thuật đậm chất châu Âu giữa lòng Hà Nội.

Đặc biệt, phần trình diễn của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Kiên đã trở thành một điểm nhấn nghệ thuật đầy ấn tượng của chương trình. Với một tác phẩm quy mô lớn kéo dài gần 30 phút, sở hữu kỹ thuật vô cùng phức tạp và đòi hỏi chiều sâu trong tư duy âm nhạc, Nguyễn Đức Kiên đã cho thấy bản lĩnh sân khấu nổi bật cùng khả năng làm chủ tác phẩm đầy thuyết phục.

Không chỉ xử lý chắc chắn những đoạn chạy ngón tốc độ cao, quãng nhảy lớn và các lớp hòa âm dày đặc, nghệ sĩ trẻ còn thể hiện được chiều sâu cảm xúc, màu sắc âm thanh tinh tế cùng tư duy âm nhạc giàu cá tính. Phần trình diễn nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả và sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, cho thấy hình ảnh của một thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang từng bước khẳng định năng lực trong môi trường biểu diễn hàn lâm chuyên nghiệp và quốc tế.

Clip phần trình diễn của Đào Tố Loan:

Bên cạnh đó, phần trình diễn Concerto Grieg của tài năng trẻ Đào Trọng Nguyên Huy cũng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ khán giả.

Với phong thái biểu diễn tự tin cùng tư duy âm nhạc giàu cảm xúc, Đào Trọng Nguyên Huy đã mang đến một phần trình diễn đầy thuyết phục trong tác phẩm Piano Concerto cung La thứ của Edvard Grieg - một trong những concerto nổi tiếng và giàu chất thơ của âm nhạc lãng mạn châu Âu.

Phần trình diễn của Đào Trọng Nguyên Huy không chỉ cho thấy tiềm năng nổi bật của một thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam mà còn góp phần làm nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu và giàu sức sống của đêm nghệ thuật.

Không chỉ là một đêm biểu diễn, Turandot Concert còn được xem như cầu nối văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác học thuật, đào tạo và giao lưu nghệ thuật chuyên sâu giữa các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên âm nhạc.

Ảnh, clip: BTC