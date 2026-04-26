Chương trình đánh dấu cuộc hội ngộ đầy mong đợi giữa khán giả Việt Nam với các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles - một trong những biểu tượng nghệ thuật lâu đời và danh giá của châu Âu. Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Victor Jacob, Dàn nhạc Giao hưởng Versailles cùng các giọng ca đẳng cấp đã mở ra một không gian âm nhạc vừa lộng lẫy, vừa sâu lắng.

Sự trở lại của tenor Julien Behr - giọng ca từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong vở Carmen tại Hà Nội năm 2025 mang đến cảm giác thân thuộc nhưng không kém phần mới mẻ. Đồng hành cùng anh là soprano Fanny Valentin, mezzo-soprano Camille Taos Arbouz và bass Alexandre Adra - những nghệ sĩ trẻ nhưng đầy nội lực, góp phần tạo nên một bức tranh thanh âm đa sắc.

Tinh hoa Pháp là cuộc dạo chơi qua những đỉnh cao của âm nhạc thế kỷ XIX. Khán giả được dẫn dắt từ những giai điệu quyến rũ của aria Air des Bijoux đến sự nồng nhiệt, đầy mê hoặc của Habanera, Toreador trong Carmen; rồi lắng lại trong vẻ đẹp mong manh của Flower Duet (Lakmé), Méditation (Thaïs), trước khi vỡ òa trong những thanh âm trữ tình của Barcarolle hay La Traviata.

Tinh hoa Pháp là cuộc dạo chơi qua những đỉnh cao của âm nhạc thế kỷ XIX.

Sự kết hợp giữa hình thức hòa nhạc thính phòng và các trích đoạn opera nổi tiếng đã tạo nên một cấu trúc chương trình linh hoạt, giàu cảm xúc. Ở đó, từng nốt nhạc không chỉ vang lên như âm thanh mà còn mang theo ký ức, lịch sử và tinh thần của cả một nền văn hóa.

Được thành lập năm 2019 dưới sự bảo trợ của Aline Foriel-Destezet, Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles quy tụ những nghệ sĩ từng chuyên sâu về âm nhạc Baroque và lãng mạn. Những bản thu âm của họ đã giành nhiều giải thưởng danh giá như Diamant Opéra, Choc de Classica, 5 Diapasons.

Việc Nhà hát Hồ Gươm trở thành đối tác quốc tế đầu tiên của Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao cho công chúng Việt Nam mà còn tạo nên một nhịp cầu văn hóa bền vững giữa hai quốc gia. Trước Tinh hoa Pháp, các nghệ sĩ đã có ba lần biểu diễn thành công tại đây trong các năm 2024-2025, từng bước xây dựng một cộng đồng khán giả yêu nhạc cổ điển ngày càng rộng mở.

Ảnh: Trung Kiên