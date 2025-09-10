Những ngày đầu tháng 9, nhiều du khách từ các tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… không ngại vượt hàng trăm cây số tới Sơn La để chiêm ngưỡng đồi hoa sim Thái (mua Thái) tím nở rộ, đẹp như tranh vẽ.

Đồi hoa sim Thái này nằm tại bản Suối Bon (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La), cách trung tâm khu du lịch Mộc Châu khoảng 25km và cách Hà Nội chừng 180km, tương đương 4 giờ di chuyển bằng ô tô.

Hoa sim tím nở rộ giữa ngọn đồi. Ảnh: Quang Kiên

Gia đình anh Đinh Ngọc Huy (Hà Nội) vừa có chuyến đi 2 ngày 1 đêm cắm trại tại Suối Bon, kết hợp săn cảnh biển mây bồng bềnh bên đồi hoa tím mộng mơ vào ngày 6–7/9.

"Đây là chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng. Sáng thứ 7, vợ chồng tôi tình cờ xem video về đồi hoa tím lịm ở gần Mộc Châu. Thấy khung cảnh quá đẹp, hai vợ chồng quyết định lái xe tới chiêm ngưỡng luôn.

Sau 4 tiếng di chuyển, chúng tôi tới ngọn đồi, hạ trại để ở lại qua đêm", anh Huy nói.

Gia đình anh Huy cắm trại trên đồi để săn biển mây và ngắm hoa sim Thái nở rộ. Ảnh: Gia đình Camping

Khi tới nơi, vợ chồng anh Huy vỡ òa trước khung cảnh hoa tím nở bạt ngàn trên triền đồi rộng lớn, dưới bầu trời xanh, phía xa là ruộng bậc thang uốn lượn và dãy núi trập trùng. Không khí trong lành, mát mẻ cùng cảnh sắc nên thơ khiến họ quên hết mệt nhọc đường xa.

"Chúng tôi cắm trại ở ngọn đồi bên cạnh, nơi có tầm nhìn hướng ra đồi hoa. Buổi tối cả nhà quây quần nấu ăn. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thức dậy ngắm bình minh, mây bềnh bồng", anh Huy chia sẻ.

Anh Quang Kiên – một người trẻ làm du lịch kiêm nhiếp ảnh gia tại Mộc Châu – cho biết, hoa sim Thái ở Suối Bon thường nở 2 đợt mỗi năm: Đầu hè (tháng 4) và sang thu (tháng 9).

Khung cảnh nên thơ buổi sớm tại đồi hoa sim Thái. Ảnh: Quang Kiên

Mỗi mùa hoa nở kéo dài 3-4 tuần (tùy điều kiện thời tiết từng năm), du khách có thể chủ động sắp xếp lịch trình tới tham quan và trải nghiệm.

Theo anh Kiên, thời gian lý tưởng để chụp ảnh đẹp ở đồi hoa sim Thái là vào sáng sớm (6h-9h) và chiều tà (15h-17h). Khi ấy, thời tiết mát mẻ dễ chịu, ánh nắng mặt trời vàng dịu, tạo điều kiện thuận lợi để du khách check-in, tham gia các hoạt động ngoài trời cũng như càng làm tôn thêm sắc tím rực rỡ của hoa.

Thời gian lý tưởng để chụp ảnh ở đồi hoa sim Thái là vào sáng sớm và chiều tà. Ảnh: Quang Kiên

"Để có những bức ảnh đẹp và nổi bật ở đồi hoa sim Thái, du khách nên chọn trang phục và phụ kiện sáng màu, ưu tiên các màu sắc như trắng, vàng, xanh dương", Quang Kiên gợi ý.

Không gian đồi hoa sim Thái ở Suối Bon rất rộng, có nhiều góc chụp hình lý tưởng khác nhau, đảm bảo du khách thoải mái tạo dáng.

Sắc tím thay đổi theo ánh sáng trong ngày. Ảnh: Quang Kiên

Chị Đỗ Thị Như Quỳnh (Mộc Châu, Sơn La) cũng vừa tới đồi sim Thái ở Suối Bon thực hiện bộ ảnh. Từng đón hoàng hôn ở đây nên lần này, chị Quỳnh chọn tới từ 5h30 sáng, chờ đón bình minh lúc 5h40-6h.

"Khu vực này hiện chưa có nơi lưu trú hay các dịch vụ ăn uống nhưng cảnh quan rất đẹp, hoang sơ, cho du khách cảm giác thư giãn, hòa mình với thiên nhiên. Du khách có thể nghỉ ở Mộc Châu và tới đây ngắm cảnh, check-in. Khoảng cách 23-25km", chị Quỳnh cho biết.

Như Quỳnh thức dậy rất sớm để di chuyển tới đón bình minh trên đồi hoa sim Thái ở Suối Bon. Ảnh: Đỗ Thị Như Quỳnh

Để tránh cảm giác đơn điệu, du khách có thể kết hợp sử dụng một số phụ kiện đơn giản cho bức ảnh thêm sinh động hơn như ô trong suốt, tai nghe, bàn cà phê…

Vì nằm ở độ cao 800-1.000m so với mực nước biển nên khu vực đồi sim Thái này có bầu không khí trong lành, mát mẻ. Mùa hè, nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 20–24°C nên du khách thoải mái vui chơi, chụp hình, không ngại nắng nóng.

Hiện đồi sim Thái ở Suối Bon mở cửa tự do cho du khách vào tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Đỗ Thị Như Quỳnh

Đường đi tới đây rất thuận tiện, dễ tìm, du khách thoải mái di chuyển tới tận nơi bằng phương tiện cá nhân như xe máy hoặc các dòng ô tô dưới 16 chỗ.

Ngoài chụp ảnh, du khách cũng có thể kết hợp săn mây ở đây vào lúc sáng sớm hoặc chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn khi hoàng hôn buông. Tuy nhiên, du khách nên chuẩn bị đồ ăn, nước uống mang theo.

Hoa dự kiến nở rộ trong 2-3 tuần tới. Ảnh: Quang Kiên

Tới đồi hoa, du khách cần lưu ý giữ gìn vệ sinh và cảnh quan chung, tuyệt đối không xả rác bừa bãi hay bẻ cành ngắt hoa để bảo vệ khung cảnh hoang sơ, bình yên vốn có nơi đây.

Nếu có dịp ghé thăm xã Vân Hồ, du khách cũng có thể kết hợp khám phá một số điểm đến hấp dẫn khác, cách đó không quá xa như bản Suối Lìn, đồi chè Shan Tuyết, thác Tạt Nàng, suối khoáng nóng Chiềng Yên…

Xã Vân Hồ có nhiều cảnh quan ấn tượng. Ảnh: Quang Kiên