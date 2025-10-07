Sáng 7/10, tại công viên Bãi Trước, UBND phường Vũng Tàu, TPHCM tổ chức khai mạc lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu 2025 - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự.

Không khí rộn ràng tại công viên Bãi Trước trong ngày khai hội Nghinh Ông Thắng Tam 2025. Ảnh: Q.H

Lễ hội bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cá Ông, một phong tục lâu đời của ngư dân vùng biển. Theo quan niệm, cá Ông (còn gọi là cá voi) là vị thần linh thiêng, là cứu tinh, chỗ dựa tinh thần mỗi khi ra khơi, đặc biệt trong những lúc gặp sóng to, gió lớn hay hiểm nguy giữa biển khơi.

Với bà con ngư dân, lễ hội Nghinh Ông là dịp thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cầu mong mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, đánh bắt thuận lợi, để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Q.H

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu cho biết, lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu không chỉ là dịp để cộng đồng ngư dân tưởng nhớ, tri ân cá Ông - vị thần hộ mệnh của biển cả, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa dân gian, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng vươn khơi của người dân Vũng Tàu qua bao thế hệ.

Năm nay, lễ hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi phường Vũng Tàu được xác định là phường trọng điểm du lịch biển của TPHCM, nơi hội tụ đầy đủ tiềm năng để trở thành trung tâm du lịch văn hóa lễ hội mang tầm khu vực. Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam 2025 không chỉ kế thừa giá trị truyền thống, mà còn được tổ chức với tinh thần đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu trở thành sự kiện thường niên đặc sắc của thành phố biển.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ lễ hội năm nay gồm phần lễ với các nghi thức truyền thống và phần hội sôi động với nhiều chương trình văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật.

Ngày 14/2/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội đã được cộng đồng ngư dân và người dân địa phương gìn giữ hơn 100 năm qua, với nhiều nghi thức mang đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng biển Nam Bộ.

Một số hình ảnh tại lễ hội sáng nay:

Lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao TPHCM và UBND phường Vũng Tàu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu 2025. Ảnh: Q.H

Đoàn rước xuất phát trong tiếng trống, chiêng và cờ hoa rực rỡ. Ảnh: Q.H