Lúc 22h đêm Rằm tháng Tám âm lịch, nghi thức chính của Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung được cử hành tại Báo Ân Từ, Tòa Thánh Tây Ninh.

Trong không gian trang nghiêm, hàng nghìn tín đồ đạo Cao Đài và du khách lặng lẽ chiêm bái.

Hội Yến Diêu Trì Cung (vía Đức Phật Mẫu) là một trong hai lễ lớn nhất trong năm (cùng lễ vía Đức Chí Tôn vào 9 tháng Giêng Âm lịch) của đạo Cao Đài.

Trước khi diễn ra lễ, hàng trăm chức sắc và tín hữu đã tập trung xung quanh Báo Ân Từ.

Đúng 22h, hồi chiêng báo hiệu bắt đầu lễ cúng. Không gian trở nên tĩnh lặng.

Phía bên ngoài, hàng nghìn tín đồ ngồi yên lặng, hướng tâm về nội điện trong suốt thời gian hành lễ. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn âm thanh nhạc lễ và tiếng tụng kinh vang vọng.

Các tín đồ chắp tay hành lễ. Theo nghi thức đạo Cao Đài, trang phục nam, nữ đều mặc áo dài trắng, thể hiện bản tính giản dị, khiêm tốn, thanh cao về tinh thần.

Ông Minh Phúc (64 tuổi, tín đồ đạo Cao Đài, Tiền Giang) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng về Tòa Thánh dự Hội Yến Diêu Trì Cung. Mặc áo dài trắng, quỳ trước Báo Ân Từ lúc 22h, lòng nhẹ tênh như trút hết phiền muộn. Tôi chỉ cầu xin gia đình được bình an, sống thuận đạo."

Tôn chỉ của đạo Cao Đài là lấy sự thương yêu làm nền tảng, lấy nhân nghĩa làm phương châm hành đạo, lấy việc phụng sự chúng sinh làm hành động, lấy sự cứu rỗi các chơn linh làm cứu cánh, phấn đấu xây dựng một xã hội đạo đức, an lạc bằng tinh thần thương yêu đồng đạo.

Nhiều tín đồ chia sẻ, khoảnh khắc nhìn hàng ngàn người mặc áo dài trắng, tay chắp trước ngực, đồng thanh tụng kinh dưới ánh đèn đêm rằm khiến họ xúc động. Với họ, chiếc áo dài trắng không chỉ là lễ phục mà còn là “chiếc áo của lòng mình” – tượng trưng cho sự thanh tịnh, giản dị và niềm tin hướng thiện.

Nhiều người ngồi trên vỉa hè từ xa, hướng về phía Báo Ân Từ thành tâm làm lễ.

Lễ Hội Yến lúc 22h là điểm nhấn quan trọng nhất trong chuỗi sự kiện Hội Yến Diêu Trì Cung. Không chỉ là lễ cúng, nghi thức này còn mang đậm chất nghệ thuật tâm linh: Từ âm nhạc, thi ca, mỹ thuật lễ phẩm cho đến nghi lễ hình thể đều thể hiện sự giao hòa giữa con người và đấng linh thiêng, giữa tín ngưỡng và văn hóa truyền thống.

Trước đó, trong suốt 3 ngày chính lễ, hàng nghìn tín đồ đã tham gia các lễ cúng Thời hằng ngày – bao gồm Thời Tý, Thời Ngọ và Thời Mẹ – tụng kinh, dâng hương, cầu nguyện quốc thái dân an tại Tòa Thánh Tây Ninh và Báo Ân Từ.

Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung được tổ chức lần đầu vào ngày Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (1925) tại nhà của Thượng phẩm Cao Quỳnh Cư ở Sài Gòn.