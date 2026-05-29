Câu chuyện về hành động tử tế của hàng xóm tại phường Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây. Câu chuyện được chia sẻ bởi chị Hoàng Hiền (SN 1992), cùng với đoạn video trích từ camera gia đình.

Chị Hiền chia sẻ với PV VietNamNet, khoảng 6h30 sáng 24/5, chị tỉnh dậy thì thấy cổng nhà mình được che kín bởi tấm bạt lớn. Vừa ngỡ ngàng, vừa tò mò, chị đã kiểm tra camera gia đình để biết lý do.

“Tôi xem camera thì thấy khoảng 2 tiếng trước đó, cô chú nhà hàng xóm đã đem bạt sang căng tại cổng của nhà tôi.

Thì ra đang vào vụ mùa, cô chú dậy sớm quạt thóc. Sợ bụi thóc bay sang nhà tôi khiến trẻ nhỏ mẩn ngứa, cô chú đã dùng tấm bạt duy nhất của nhà mình sang căng cổng cho nhà tôi”, chị Hiền kể.

Sự cẩn thận, tỉ mỉ của hàng xóm khiến chị Hiền xúc động. Nhà chị và nhà hàng xóm cách nhau một con đường lớn rộng khoảng 7m. Chưa kể, họ quạt thóc vào lúc 4h30, khi 3 mẹ con chị chưa dậy, chị cho rằng vốn dĩ không cần căng bạt che bụi. Tuy nhiên, vì lo cho sức khỏe của gia đình chị, họ vẫn cẩn thận che chắn.

“Khi cô chú hàng xóm sang thu bạt, tôi gửi lời cảm ơn vì đã nghĩ cho nhà mình. Cô hàng xóm cười xòa ‘phải che kỹ chứ. Nhà cháu có em bé 6 tháng, phải che cẩn thận kẻo bụi thóc bay vào nhà hại cho sức khỏe’. Tôi càng nể sự tử tế của cô chú ấy”, chị Hiền kể.

Gia đình chị Hiền đã chuyển về xóm được hơn 1 năm. Thời gian quan, tình cảm xóm giềng luôn khiến chị thấy ấm áp và an tâm.

Khi chị Hiền sinh nở, hàng xóm đối diện sang thăm hỏi tận tình. Thi thoảng trồng được mớ rau sạch, họ cũng đem sang cho. Mỗi ngày, khi quét dọn cổng nhà mình, họ thường quét giúp luôn phần cổng của nhà chị. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chị thấy ấm lòng.