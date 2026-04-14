Bắc rạp kỷ niệm 40 năm ngày cưới

Ngày 15/3 vừa qua là một ngày đặc biệt của gia đình Thùy Giang (SN 1997, quê xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh) khi cả nhà tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới cho bố mẹ.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ Giang

Buổi lễ được diễn ra trang trọng với nhiều cung bậc cảm xúc trước sự chứng kiến của con cháu, họ hàng, xóm giềng thân thiết. Gia đình bắc rạp, trang trí sân khấu, đặt bánh kem và tổ chức các nghi thức gần giống như một đám cưới truyền thống.

Giang là con gái thứ 3 trong gia đình có 4 chị em (3 gái, 1 trai). Bố mẹ chị là ông Đinh Văn Dụ và bà Nguyễn Thị Tâm (cùng SN 1960), kết hôn năm 1986.

Thuở đó kinh tế khó khăn, đám cưới của ông bà không được tổ chức long trọng như bây giờ. Chị em Giang vẫn ấp ủ ý định tổ chức cho bố mẹ một lễ kỷ niệm ngày cưới thật đáng nhớ.

“Năm nay là tròn 40 năm bố mẹ tôi về chung một nhà. Bố mẹ muốn làm lễ kỷ niệm nho nhỏ, chung vui với các con nhưng chồng tôi cũng như mấy chị em trong nhà lại muốn làm thật chỉn chu, vì 'cả đời đâu có mấy lần 40 năm'.

Ý tưởng của chương trình từ việc chọn rạp, thuê ca sĩ, dàn âm thanh, ánh sáng cho đến đặt cỗ, đều do chồng tôi làm, các anh chị em cũng chung tay sắp xếp”, Giang chia sẻ.

Vợ chồng Giang (ngoài cùng bên phải) cùng các anh chị em chuẩn bị buổi lễ kỷ niệm chu đáo cho bố mẹ

Nhà Giang bắc rạp trước mấy ngày để con cháu, họ hàng đến chung vui. Buổi chiều trước lễ chính, gia đình làm mấy mâm cỗ đãi con cháu, giống bữa áp rạp trong đám cưới.

Vào ngày lễ chính, sân khấu được bài trí chỉn chu, bố mẹ Giang mặc áo dài, vest lịch lãm; con cháu cũng xúng xính váy áo mừng ngày vui của ông bà, bố mẹ.

Ca sĩ được mời đến biểu diễn văn nghệ, khuấy động xuyên suốt chương trình. Bố mẹ Giang thổi nến, cắt bánh kem kỷ niệm 40 năm nên nghĩa vợ chồng trước sự chứng kiến của con cháu. Khoảnh khắc bố ngượng ngùng trao nụ hôn lên má mẹ ở tuổi 66 khiến Giang vừa vui, vừa xúc động.

“Khoảnh khắc đó tôi chợt nghĩ, không biết sau này về già vợ chồng mình có được thắm thiết, mặn nồng như vậy không”, Giang chia sẻ.

Khoảnh khắc vợ chồng ông Dụ vui vầy bên con cháu

Cũng trong buổi lễ, chồng của Giang – chàng rể hăng hái chuẩn bị lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới cho bố mẹ vợ, nhắn nhủ xúc động: “Hôm nay con xin được chia vui cùng bố mẹ. Con không chúc bố mẹ sống lâu trăm tuổi mà chúc bố mẹ bên nhau đến đầu bạc răng long. Mong bố mẹ sống thật khỏe mạnh và thật lâu bên con cháu”.

Gia đình Giang tổ chức 20 mâm cỗ, mừng ngày vui của bố mẹ. Nhà chị không nhận phong bì của khách mà chỉ nhận hoa chúc mừng.

Tình nghĩa vợ chồng

Trước đây, bố chị Giang làm công chức nhà nước, còn mẹ Giang làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Hơn nửa đời người, bố mẹ chị chăm chỉ làm việc để lo cho các con cuộc sống đầy đủ, được phấn đấu học hành theo khả năng của mình.

Vợ chồng ông Dụ chung sống hòa thuận suốt 40 năm qua

Tình cảm thắm thiết, sự “chia ngọt sẻ bùi” bố mẹ dành cho nhau khiến Giang ngưỡng mộ. Bấy nhiêu năm, chị chưa từng nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà. Một người làm việc bàn giấy, một người lăn lộn việc đồng áng, chợ búa nhưng Giang vẫn thấy ở bố mẹ có sự thấu hiểu, san sẻ với nhau.

“Bố tôi rất giản dị, chất phác. Ngoài giờ làm, bố vẫn vác bình đi phun thuốc, đánh chuột, gánh lúa, cuốc đất... giúp vợ, để vợ đỡ vất vả.

Tôi vẫn nhớ, có những vụ mẹ trồng hành, trồng khoai, bố dù bận việc, vẫn thu xếp giúp mẹ nhổ hành, bới khoai để mẹ đi bán. Có thời gian, mẹ tôi buôn bán nhộng, bố tôi thức đêm giúp mẹ nhặt nhộng, cắt kén, để mẹ dễ bán hơn. Nói chung, bố tôi chưa từng để mẹ vất vả một mình”, chị Giang kể.

Ở tuổi xế chiều, bố mẹ chị Giang vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm chu đáo. Có khoảng thời gian bố Giang ở nhà chăm mẹ già, mẹ chị thì đi trông cháu giúp các con. Dẫu vậy, ông bà vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi, nhắc nhở nhau việc ăn uống, ngủ nghỉ.

“Tôi luôn nhìn vào tấm gương bố mẹ để cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình. Mong rằng lúc về già, tôi cũng có cuộc sống bình yên bên bạn đời như vậy”, Giang nói.

Ảnh và video: NVCC