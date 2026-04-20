Người hàng xóm tốt bụng hiến thận tặng cậu bé. Ảnh: People

Elias Manolis (15 tuổi) đến từ New York, Mỹ, mắc bệnh thận bẩm sinh. Cậu bé đã phải sống chung với tình trạng sức khỏe mong manh từ khi chào đời.

Tuy nhiên, đến khoảng năm 13 tuổi, tình trạng của cậu bắt đầu xấu đi nhanh chóng. Những hoạt động thường ngày như đạp xe cũng trở nên quá sức khi cơ thể liên tục rơi vào trạng thái kiệt quệ.

"Cháu không thể đạp xe vì nhanh chóng mất năng lượng và cảm thấy cực kỳ mệt mỏi", Elias chia sẻ.

Khi chức năng thận chỉ còn hoạt động ở mức 17%, gia đình Elias buộc phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã: em cần được ghép thận càng sớm càng tốt.

Dù rất mong muốn giúp con, nhưng không ai trong gia đình phù hợp để hiến thận. Trong hoàn cảnh bế tắc, họ quyết định lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng, People đưa tin mới đây.

Lời kêu gọi ấy đã chạm đến trái tim của Tim Fitzpatrick (44 tuổi), cùng vợ của anh là Stephanie. Họ là hàng xóm của Elias Manolis.

Hai người chia sẻ rằng, họ đồng cảm sâu sắc với gia đình Elias vì con trai họ cũng đang gặp vấn đề sức khoẻ. Chị Stephanie xúc động cho rằng bố mẹ Elias hẳn rất đau đớn khi phải cầu xin người khác cứu sống con mình. Khi nhìn thấy hình ảnh Elias nằm trên giường bệnh, Tim Fitzpatrick “như nhìn thấy chính con mình”.

“Tôi cảm thấy thôi thúc phải làm điều gì đó. Giúp đỡ đứa trẻ này và gia đình em là điều đúng đắn", anh chia sẻ.

Sau quá trình kiểm tra, Tim được xác nhận là người phù hợp để hiến thận. Sau đó, ca ghép thận diễn ra thành công, mang lại cơ hội sống mới cho Elias.

Đối với gia đình Elias, đây không chỉ là một phép màu, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái.

Mẹ của Elias hy vọng câu chuyện của con trai mình sẽ truyền cảm hứng cho những người còn đang do dự về việc hiến tạng, bởi hành động đó có thể cứu sống một con người.

Về phần mình, Elias vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc nhận được cơ hội sống mới.

"Cháu vui đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Đó thực sự là một khoảnh khắc hạnh phúc. Cháu rất bất ngờ", Elias chia sẻ.

Câu chuyện của Elias và người hàng xóm tốt bụng lan truyền nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của người dùng mạng.