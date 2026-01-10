Chị gái tôi là mẹ đơn thân. Chị sống ở tầng 15 trong một khu chung cư tầm trung cùng con gái 11 tuổi.

Chị em tôi vốn nghĩ, sống ở chung cư sẽ ít va chạm hàng xóm, chỉ cần đóng cửa lại là đảm bảo cuộc sống riêng tư. Nhưng không ngờ, hai mẹ con lại sống bất an vì người hàng xóm chung cư xấu tính.

Căn hộ đối diện nhà chị có một người đàn ông độc thân ngoài 50 tuổi. Khi chị chuyển tới, một số người cùng tầng đã nhắc nhở chị về hàng xóm "khó ở", "tính tình thất thường". Chị tôi nghĩ đơn giản, chỉ cần mình không động chạm tới họ thì chắc không ai quấy rầy mình.

Nhưng chẳng được bao lâu, chị phát hiện nhiều hành động bất thường của hàng xóm. Ban đầu, ông ta gây khó chịu bằng những ánh nhìn soi mói mỗi khi chị đưa con gái về nhà. Sau dần, mỗi lần chị về, người đàn ông ấy lại đứng tựa cửa, giả vờ nghe điện thoại, ánh mắt lướt chậm từ đầu đến chân mẹ con chị, kèm theo những câu nói nửa đùa nửa thật: "Con gái lớn nhanh thế, xinh y như mẹ"; "Nhà có mỗi hai mẹ con thôi à, thế buồn lắm nhỉ?"…

Những câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng khiến chị gái tôi khó chịu, cảm thấy bị làm phiền. Chị hạn chế ra ngoài vào buổi tối, dặn con gái không được tự ý mở cửa, thậm chí kéo rèm kín dù đang ở trong nhà.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối chung cư bị mất điện khu vực hành lang. Khi chị tôi đang loay hoay tìm chìa khóa thì người đàn ông bất ngờ áp sát, buông lời thô tục. Ông ta ám chỉ chuyện chị làm mẹ đơn thân sẽ rất cô đơn, nếu cần người tâm sự thì cứ gọi ông ta. Chị hoảng hốt quát lớn thì ông ta cười khẩy: "Gái ly hôn mà như 18 thế".

Sợ hãi, chị tôi báo ban quản lý. Nhưng họ chẳng thể xử lý vì không có chứng cứ cụ thể.

Mẹ đơn thân ám ảnh vì hàng xóm chung cư thô lỗ, bịa chuyện. Ảnh minh họa: Freepik

Không cam chịu, chị tôi nhờ vài hộ trong tầng góp ý trực tiếp. Nhưng thay vì xin lỗi, người đàn ông nổi điên, cầm một cây gậy gỗ trong nhà lao ra hành lang, đập mạnh xuống sàn, gào lên rằng mọi người "xâm phạm đời tư" của ông ta.

Cả tầng náo loạn, trẻ con khóc thét, nhiều người phải đóng chặt cửa sợ liên lụy. Bảo vệ lên can thiệp, ông ta vẫn lớn tiếng, đòi "cho một bài học" nếu có người dám quay clip.

Sau sự việc, dù không ai bị thương, nhưng nỗi sợ thì ở lại. Chị và cháu tôi sống trong cảnh luôn khóa trái cửa, né tránh người hàng xóm xấu tính. Cháu gái tôi thậm chí mất ngủ, hoảng hốt mỗi khi nghe tiếng động lạ ngoài hành lang.

Gã hàng xóm kia không những nhởn nhơ, thái độ bất cần mà còn nói những lời không đúng, bịa chuyện xúc phạm về chị tôi với người khác.

Thấy chị và cháu gái bị bắt nạt, tôi quyết định sang nhà, lắp một chiếc camera ngay cửa chính để thu thập bằng chứng. Hàng ngày, dù phải đi 10km, nhưng tối nào tôi cũng đến ăn cơm cùng chị, chơi với cháu.

Nhiều lần gặp hàng xóm kia, tôi tỏ rõ thái độ cứng rắn, nhìn anh ta với ánh mắt "không thiện cảm". Tôi vốn học võ, tướng to cao, nên có vẻ cũng khiến anh ta ái ngại. Nhưng tôi e rằng, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời".

Ai đã gặp hàng xóm chung cư có cách cư xử thô lỗ, khó ưa như vậy, vui lòng cho tôi lời khuyên. Gia đình tôi nên làm gì để trị dứt điểm thói xấu của hàng xóm?

Thật lòng, chị tôi đã tính đến chuyện chuyển nhà nhưng việc ấy thực sự rất khó, vì chi phí mua chung cư tăng cao, vượt ngoài khả năng của chị. Nếu đi thuê nhà khác và cho thuê lại căn hộ này thì người thuê chắc cũng khốn khổ, khó sống lâu bền.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.