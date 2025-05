Bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia y tế người Mỹ, đã cảnh báo rằng việc thường xuyên đi ngủ sau nửa đêm có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt đối với não bộ. Trên tài khoản TikTok cá nhân có hơn 504.000 người theo dõi, bác sĩ Sethi chia sẻ các tác động tiêu cực của thói quen ngủ muộn.

Ông giải thích: “Nếu bạn thường xuyên thức sau nửa đêm, điều đó có nghĩa bạn đang ngủ ít hơn mức khuyến nghị là 7 đến 9 tiếng mỗi đêm”. Mặc dù nhu cầu ngủ của mỗi người khác nhau nhưng ngủ đủ thời lượng và đảm bảo chất lượng rất quan trọng để cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe toàn diện.

Tác động đầu tiên của việc ngủ muộn là tăng cân. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng giấc ngủ kém làm rối loạn các hormone điều chỉnh cảm giác đói và no, khiến bạn có xu hướng tiêu thụ thực phẩm nhiều calo. Theo tạp chí Y học Mỹ, những người đi ngủ sau nửa đêm có nguy cơ béo phì hoặc vòng eo to hơn 20% so với những người ngủ trong khoảng 20-22h.

Tác động thứ hai là tăng mức độ căng thẳng. Một nghiên cứu của Trường Y Stanford (Mỹ) cho thấy những người ngủ sau 1h có nguy cơ cao hơn mắc trầm cảm và rối loạn lo âu.

Tác động cuối cùng là giảm khả năng tập trung và tư duy vào ban ngày. Một nghiên cứu từ Đại học Arizona (Mỹ) ghi nhận những giờ đầu của giấc ngủ - thường diễn ra trước nửa đêm - rất quan trọng cho quá trình phục hồi não bộ, củng cố trí nhớ và cải thiện chức năng nhận thức.

Ngoài ra, ngủ trước nửa đêm còn giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Theo nghiên cứu của Tổ chức Tim mạch Anh, những người bắt đầu ngủ lúc 22-23h có nguy cơ mắc bệnh tim và mạch máu thấp nhất. Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Tim mạch châu Âu cũng khẳng định mối liên hệ giữa việc đi ngủ sớm với sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Bác sĩ Sethi khuyên: “Để cải thiện sức khỏe tổng thể, bao gồm cân bằng hormone, hệ tiêu hóa, chức năng gan và tâm trạng, hãy cố gắng ngủ trước nửa đêm và duy trì giờ đi ngủ ổn định. Mỗi đêm nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng”.

Lời khuyên để cải thiện chất lượng giấc ngủ

Theo chuyên gia giấc ngủ Thomas Hoegh Reisenhus (Đan Mạch), để có giấc ngủ tốt hơn, bạn nên:

- Thiết lập và duy trì một thói quen đi ngủ ổn định, kể cả cuối tuần.

- Tránh ngủ nướng để bù giấc, thay vào đó hãy thư giãn nhẹ nhàng vào buổi sáng.

- Tạo môi trường ngủ lý tưởng như phòng tối, yên tĩnh và mát mẻ (khoảng 18 độ C).

- Sử dụng rèm chắn sáng, bịt mắt, hoặc âm thanh nhẹ nhàng nếu có ánh sáng hay tiếng ồn làm phiền.

- Chọn chăn ga và quần áo ngủ từ chất liệu tự nhiên như cotton hoặc lanh để tránh bị nóng.

Nếu bạn đã áp dụng các biện pháp trên nhưng vẫn khó ngủ hoặc cảm thấy mệt mỏi kéo dài, hãy tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được tư vấn.