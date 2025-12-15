Vợ chồng son tập 641:

Thanh Thanh (quê gốc Nam Định, chủ tiệm bánh ở TPHCM) và Đức Tâm (nhân viên văn phòng ở TPHCM) xuất hiện trên sóng Vợ chồng son số mới nhất. Cặp đôi đã có 12 năm bên nhau từ khi quen biết, tìm hiểu cho đến hiện tại.

Thanh kể, trước khi quen người chồng hiện tại, chị từng trải qua một lần đò và có một người con riêng. Sau khi ly hôn, chị vào TPHCM lập nghiệp, thuê một căn trọ nhỏ để sinh hoạt. Lúc này, Tâm cũng thuê trọ ở gần chị.

Cặp đôi đã có 12 năm bên nhau. Ảnh cắt từ clip

Tâm có niềm đam mê đặc biệt với chụp hình. Trong một lần tìm mẫu để thực hành chụp ảnh, anh có cơ duyên quen biết Thanh. Ngay lần đầu gặp mặt, Thanh đã tự nhủ phải “cưa đổ” người đàn ông này vì chị cảm thấy ở anh có sự tin cậy, bản lĩnh.

“Tôi cũng có ấn tượng với cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Con mắt của người chụp ảnh mà, nhìn thấy người đẹp là rất thích. Hơn nữa, tôi thấy mình có duyên với cô ấy vì đó là lần đầu tiên chụp mẫu đến từ miền Bắc”, Tâm chia sẻ.

Sau buổi chụp hình, họ giữ liên lạc với nhau, thường xuyên rủ nhau đi nhậu. Khu trọ của Tâm đóng cửa trước 22h, mỗi lần đi chơi, đi nhậu về muộn, anh thường về phòng trọ của Thanh ngủ nhờ.

Thanh chủ động theo đuổi người đàn ông chị thấy tin cậy. Ảnh cắt từ clip

“Phòng trọ của tôi có gác xép. Hôm nào đi chơi về muộn, tôi rủ anh ấy về phòng ngủ. Tôi ngủ ở dưới, anh ngủ trên gác xép.

Sau vài lần như vậy, tôi ‘dụ’ anh xuống ngủ chung. Và sau đó, hai đứa chính thức ở bên nhau”, Thanh kể.

Một thời gian sau, cặp đôi chuyển về ở chung nhà. Chuyện “sống thử” của họ khá thuận lợi vì đôi bên có tính cách tương đồng. Tâm thừa nhận, tính cách của anh có phần khó chịu nhưng nhờ Thanh biết nhường nhịn nên mọi sự vẫn yên bình.

“Tôi không e ngại chuyện Thanh từng đổ vỡ bởi cô ấy rất tích cực. Tôi nghĩ, một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ mà có thể tích cực như vậy thì hiếm có”, Tâm chia sẻ.

Dẫu vậy, cuộc sống quá êm đềm khiến cặp đôi có lúc thấy nhạt nhẽo, nhàm chán. Và chính cảm giác ấy khiến họ từng chia tay một thời gian.

“Chúng tôi ở bên nhau quá êm đềm, tôi cảm thấy hai đứa giống bạn bè hơn là người yêu. Chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau và quyết định tạm xa nhau.

Trong thời gian đó, tôi có quen người khác và cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi nhận ra, sự bình ổn cũng là hạnh phúc. Chúng tôi nối lại tình cảm và sống hòa hợp hơn”, Thanh kể.

Đức Tâm hạnh phúc khi có cuộc hôn nhân êm đềm. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi yêu nhau suốt 11 năm, đến mùa hè năm 2024 mới làm đám cưới. Trong 12 năm bên nhau, họ chỉ cãi nhau đúng 3 lần vào 2 năm đầu sống chung, thời gian còn lại, họ chưa từng lớn tiếng một lần nào.

Thanh rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Chị kể, chồng chị gần như không có tật xấu. Anh sẵn sàng ủng hộ vợ mọi chuyện, không gia trưởng, không áp đặt vợ.

“Tôi không mong chồng thay đổi điều gì vì với tôi, anh đã rất hoàn hảo”, Thanh hạnh phúc nói.

Không chỉ được chồng yêu thương, Thanh còn được mẹ chồng hết mực cưng chiều. Thanh kể, mẹ chồng cho vợ chồng chị một nửa số tiền mua nhà. Một năm sau đó, mẹ chồng tiếp tục cho chị tiền mua xe ô tô để việc đi làm thuận tiện hơn.

Có được chồng và gia đình chồng như ý, Thanh thấy cuộc đời mình may mắn. Điều duy nhất chị mong mỏi ở hiện tại là cặp đôi sớm có con chung để có thêm sợi dây kết nối gia đình, cũng như hoàn thành tâm nguyện có cháu nội bế bồng của mẹ chồng.

MC cũng gửi lời chúc phúc tới cặp đôi, mong cả hai sớm đạt được ước nguyện.