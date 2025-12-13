Xuất hiện trên sóng Vợ chồng son, cặp đôi Trần Lê Đức (30 tuổi, quê Hà Nội, ca sĩ, sáng tạo nội dung) và Trần Thị Hằng (28 tuổi, diễn viên) gây ấn tượng với ngoại hình sáng và cách nói chuyện dễ thương.

Cặp đôi từ ghét nhau đến yêu thương thắm thiết. Ảnh cắt từ clip

Đức và Hằng cùng hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cách đây nhiều năm, khi vào TPHCM làm việc, Đức đầu quân cho một công ty giải trí. Khi đó, Hằng đang làm quản lý tại công ty này.

Định mệnh sắp đặt, Hằng được giao quản lý nhóm nhạc của Đức. Đôi bên thường xuyên làm việc, tương tác với nhau và ấn tượng đầu tiên của họ về nhau không mấy tốt đẹp.

Hằng nhiều lần cáu gắt khi Đức trễ giờ. Đức thừa nhận, bản thân không ưa nữ quản lý này vì "gương mặt khi nào cũng nhăn nhó, cau có". Từng có thời gian, họ rất ghét nhau.

Thế nhưng, “ghét của nào trời trao của ấy”, họ dần cảm mến nhau sau thời gian dài làm việc chung. Đặc biệt, trong giai đoạn tham gia một gameshow truyền hình, Đức được Hằng chăm sóc chu đáo mọi mặt. Anh cảm động trước sự tỉ mỉ, tận tâm của cô nàng và đem lòng yêu mến.

Hằng rung động trước sự chân thành của Đức. Ảnh cắt từ clip

Về phía mình, Hằng thấy mối quan hệ ngày càng thân thiết, dễ chịu nên cũng rất vui. Tuy nhiên, khi Đức tỏ tình, cô một mực từ chối vì chưa sẵn sàng tiến thêm một bước. Hơn nữa, cô lo lắng, nếu tình yêu đổ vỡ, mình sẽ mất đi một người bạn tốt.

Đức không nản lòng, vẫn nhiệt tình theo đuổi Hằng. Anh tìm mọi cách để chinh phục cô.

Một lần, khi tham gia một chương trình truyền hình về mai mối, tỏ tình, anh đã liên hệ với ê-kíp sản xuất, nhờ họ mời Hằng đến chương trình để có cơ hội nói lời yêu với cô.

Lần đó, trước đông đảo khán giả, anh đã tỏ tình bằng tất cả sự chân thành và nhận được cái “gật đầu” của người thương.

Cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 2 năm tìm hiểu. Hiện tại, họ sống và làm việc tại TPHCM, Đức vừa là ca sĩ vừa là nhà sáng tạo nội dung, còn Hằng là diễn viên. Hôn nhân của họ vui vẻ, thuận lợi vì đôi bên lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng thay đổi vì nhau.

Đức chia sẻ, anh và vợ có nhiều điểm khác biệt. Anh muốn dậy sớm mỗi ngày để có thêm thời gian làm việc, học tập, vui chơi, còn vợ lại thích ngủ nướng. Anh thích ăn bún đậu mắm tôm, đồ nếp..., còn vợ lại không ăn được những món này.

Đức không thể ngủ nếu không được vợ xoa đầu, xoa lưng. Ảnh cắt từ clip

Thời gian đầu, Đức thấy những khác biệt đó khiến hôn nhân gặp khó khăn. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh nhận ra, dậy sớm hay dậy muộn đều được, thích ăn hay không thích ăn món gì cũng được, miễn sao gia đình hạnh phúc.

Kết quả, giờ đây anh là người thức dậy cùng giờ với vợ mỗi ngày, cả hai có thể chở nhau đi ăn những món cùng yêu thích.

Trong công việc, Đức từng là người hay trễ giờ. Nhưng từ sau khi cưới vợ, anh chủ động khắc phục tật xấu này. Anh cũng sẵn sàng thay đổi cách suy nghĩ để “sống chung” với gương mặt nhăn nhó của vợ.

Biết chồng hay lo lắng về sự nghiệp, gia đình, bố mẹ nên trằn trọc mỗi đêm, Hằng thường chủ động an ủi, động viên để anh lạc quan, tích cực hơn.

“Tôi có một thói quen là tối nào đi ngủ cũng phải để vợ xoa đầu, xoa lưng mới ngủ được. Hôm nào vợ ngủ trước, tôi ngủ sau thì có cảm giác không yên tâm. Thế nên, chỉ cần cô ấy nói buồn ngủ là tôi sẽ tắt điện thoại đi ngủ cùng luôn”, Đức hài hước kể.

Cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào. Điều duy nhất Hằng mong mỏi ở chồng là bớt suy nghĩ, bớt muộn phiền để cả hai đều thấy nhẹ nhõm. Còn Đức chỉ mong vợ bớt nhăn nhó, ăn uống đủ chất để có sức khỏe tốt.

Những chia sẻ chân thành, vui vẻ của cặp đôi đã mang đến không khí rộn ràng tại trường quay, khiến nhiều người ngưỡng mộ.