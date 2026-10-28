Đau cổ vai gáy sau khi ngủ dậy có thể liên quan đến tư thế nằm, độ cao của gối hoặc tình trạng căng cơ kéo dài.

Mỗi sáng ngủ dậy tôi hay mỏi cổ, vai gáy. Xin bác sĩ tư vấn làm thế nào phòng được vấn đề này. Tôi xin cảm ơn! (Nguyễn Minh Chuyên - TPHCM).

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Chi - Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tư vấn:

Đau cổ vai gáy là tình trạng đau có thể khu trú ở cột sống cổ hoặc lan xuống vai, cánh tay và bàn tay, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Tình trạng này có thể gặp ở nhiều đối tượng, đặc biệt là người lớn tuổi, người lao động nặng và nhân viên văn phòng thường xuyên ngồi lâu, giữ nguyên một tư thế.

Người bệnh có thể bị đau đầu, căng cứng vùng cổ, vai và lưng trên; đau tăng khi xoay hoặc nghiêng đầu. Một số trường hợp còn xuất hiện tê bì, cảm giác như kim châm hoặc yếu ở cánh tay, bàn tay.

Cơn đau có thể xuất hiện sau khi ngủ dậy, sau khi làm việc nặng hoặc vận động cổ quá mức. Trong đó, tư thế ngủ không phù hợp có thể khiến các cơ và cấu trúc vùng cổ chịu áp lực kéo dài, gây đau hoặc làm nặng thêm triệu chứng sẵn có.

Nằm sai tư thế có thể khiến đau cổ vai gáy nặng hơn. Ảnh: Freepik.

Các tư thế ngủ tốt:

- Khi nằm ngửa, nên sử dụng gối có độ cao vừa phải, nâng đỡ đường cong tự nhiên của cổ mà không đẩy đầu quá cao hoặc khiến đầu ngửa ra sau. Người có cảm giác căng vùng lưng dưới có thể đặt một chiếc gối mỏng dưới đầu gối để cơ thể thư giãn hơn.

- Khi nằm nghiêng, gối cần đủ cao để giữ đầu và cổ thẳng hàng với phần còn lại của cột sống, tránh tình trạng đầu nghiêng xuống hoặc bị đẩy lên quá mức. Người ngủ nghiêng có thể kẹp một chiếc gối giữa hai đầu gối để hỗ trợ tư thế cột sống và giảm áp lực lên vùng lưng.

- Không nằm sấp, ở tư thế này, đầu thường phải xoay sang một bên trong thời gian dài để thở, khiến các cơ và khớp vùng cổ chịu áp lực không cân đối.

Lưu ý, bạn không nên dùng gối quá cao, quá cứng hoặc quá mềm đến mức không nâng đỡ được đầu và cổ. Một chiếc gối phù hợp cần giúp người nằm cảm thấy thoải mái, giữ cổ ở vị trí tự nhiên và không gây đau tăng khi thức dậy.

Nếu bạn làm việc với máy tính nên ngồi thẳng lưng, thả lỏng hai vai, điều chỉnh màn hình ngang tầm mắt để tránh cúi hoặc ngửa cổ quá lâu. Sau mỗi 45-60 phút, bạn nên đứng dậy đi lại, vận động nhẹ và thực hiện các động tác xoay vai, kéo giãn cổ trong giới hạn thoải mái.

Khi mang vác vật nặng, mọi người nên giữ vật sát cơ thể, tránh mang ba lô quá nặng hoặc thường xuyên đeo túi lệch một bên vai.

Căng thẳng kéo dài có thể khiến các cơ vùng cổ vai co cứng, vì vậy chúng ta cần cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và duy trì thói quen thư giãn.

Khi xuất hiện đau cổ vai gáy, người bệnh nên điều chỉnh tư thế, tránh các động tác làm đau tăng và theo dõi diễn biến triệu chứng.

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