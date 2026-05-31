5 lần phẫu thuật vì u não

Chị Đinh Thị Lợi (26 tuổi, quê Quảng Ninh) đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật u não, nhiều lần đối diện ranh giới sinh tử trong hành trình giành lại sự sống.

Bốn năm trước, sau khi vừa tốt nghiệp đại học, chị Lợi bắt đầu công việc văn phòng. Khoảng 3 tháng sau, chị xuất hiện những cơn đau cổ vai gáy kéo dài. Nghĩ mình chỉ mắc bệnh “dân văn phòng”, chị đến cơ sở y tế địa phương thăm khám.

Lần chụp X-quang đầu tiên không phát hiện bất thường, bác sĩ chỉ định chị Lợi làm vật lý trị liệu. Tuy nhiên, chỉ sau vài buổi điều trị, chị liên tục nôn ói, cơ thể mệt lả. Một lần chụp CT sau đó đã khiến cuộc đời cô gái rẽ sang hướng khác.

Bác sĩ phát hiện nữ bệnh nhân có khối u não. Nghe đến hai chữ “u não”, cả chị và gia đình đều bàng hoàng, không tin đó là sự thật. Tại bệnh viện tuyến tỉnh, chị tiếp tục được thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và được chẩn đoán mắc u não lành tính. Nhưng hành trình điều trị lại không hề “lành” như hai chữ trong kết quả chẩn đoán.

Chị Lợi phải trải qua những ngày điều trị áp lực nhưng vẫn cố gắng vượt qua. Ảnh: NVCC.

Ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đến với chị Lợi trong tâm trạng hoảng sợ. Khi ấy, chị vừa tốt nghiệp đại học, còn nhiều dự định cho tương lai, chưa từng nghĩ có ngày phải đối diện phòng mổ, thuốc mê và những cuộc đại phẫu liên quan đến trung ương thần kinh.

"Tôi đã rất sợ nhưng vẫn đặt niềm tin vào bác sĩ”, chị chia sẻ.

Sau ca mổ đầu tiên là chuỗi ngày điều trị kéo dài với những cơn đau triền miên. Có lúc, chị muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến tương lai còn dang dở, Lợi lại gượng dậy.

Điều ám ảnh nhất với chị Lợi là khoảng thời gian liên tiếp trải qua 4 cuộc phẫu thuật nhưng tình trạng nhiễm trùng vẫn không cải thiện. Chị được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Tại đây, bác sĩ thông báo chị cần thực hiện thêm ca phẫu thuật thứ năm càng sớm càng tốt. Nếu chậm trễ, cơ thể của nữ bệnh nhân có thể suy kiệt đến mức không còn đủ sức chịu đựng.

“Lúc đó, tôi rất chênh vênh. Nhưng nhìn quanh bệnh viện, thấy nhiều người còn đau đớn hơn mình, tôi tự nhủ phải cố gắng”, chị Lợi nói.

Mỗi ngày đều tập với cuộc sống mới

Biến cố lớn nhất không chỉ nằm ở những vết mổ trên đầu mà còn là việc chị phải mở khí quản để duy trì sự sống.

Những ngày đầu đặt canuyn (ống nhựa mềm hoặc cứng được sử dụng để duy trì đường thở), chị Lợi hoàn toàn không thể nói chuyện. Mọi giao tiếp đều thực hiện qua điện thoại. Sau khi chuyển sang loại canuyn khác, chị mới bắt đầu tập nói trở lại, học cách ăn uống, tự chăm sóc vết mở khí quản và thích nghi với cơ thể không còn như trước.

“Mỗi ngày đều là một lần tập làm quen lại với cuộc sống”, chị Lợi kể.

Từ cô sinh viên mới ra trường, chị Lợi bước vào cuộc chiến với u não. Ảnh: NVCC.

Ban đầu, toàn bộ việc chăm sóc đều do bác sĩ và điều dưỡng thực hiện. Sau đó, mẹ chị được hướng dẫn để tự thay yếm, chăm sóc canuyn cho con tại nhà. Một tháng sau, khi đường thở ổn định hơn, chị bắt đầu tập bịt khí quản để chuẩn bị đóng lại hoàn toàn.

Sau hàng loạt biến cố, cô gái từng hoang mang khi nhận chẩn đoán cho biết bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Đến giờ, tôi không còn là cô sinh viên mới ra trường ngày trước nữa”, chị chia sẻ.

Điều giúp chị giữ được tinh thần suốt hành trình dài là niềm tin rằng bệnh tật chỉ là một khoảng dừng tạm thời.

“Đây chỉ là khoảng dừng, không phải dấu chấm hết. Tôi tin chỉ cần còn tri thức và ý chí thì mình vẫn có thể bắt đầu lại, dù muộn một chút cũng không sao”, chị nói.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Anh Vũ - chuyên khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn cho biết, u não là tình trạng xuất hiện các tế bào phát triển bất thường trong não hoặc màng não, gây chèn ép hay xâm lấn mô não lành xung quanh, từ đó làm rối loạn chức năng thần kinh. Khối u có thể lành tính hoặc ác tính nhưng đều tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận động, cảm giác và nhận thức của người bệnh. Theo thống kê, tỷ lệ mắc u não khoảng 23 ca trên 100.000 người mỗi năm, thường gặp ở trẻ từ 3-12 tuổi và người trưởng thành 50-70 tuổi. Một số dạng u não lành tính phổ biến gồm u màng não, u tuyến yên, u thần kinh đệm độ I. Dù phát triển chậm và ít xâm lấn, các khối u này vẫn có thể đe dọa tính mạng nếu nằm ở vị trí quan trọng như thân não, tiểu não hay tuyến yên. Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối u não. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế tiếp xúc với bức xạ không cần thiết, duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục đều đặn, tránh hóa chất độc hại và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với người có tiền sử gia đình mắc bệnh.

