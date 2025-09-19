Bà D.T.L (73 tuổi, quê ở Phú Thọ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại một cơ sở y tế địa phương.

Trước đó 9 ngày, bà L. xuất hiện co cứng cơ vùng cổ, đau dữ dội vùng vai gáy, hạn chế vận động vùng cổ nên đi khám và được chỉ định tiêm thuốc giảm đau (không rõ loại) trong 7 ngày (mỗi ngày 1 mũi tiêm). Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày tiêm, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng, cổ khó cử động. Khi quay lại kiểm tra, bà vẫn được tư vấn tiêm đủ liệu trình.

Bệnh nhân đang được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Đến ngày thứ 4 sau tiêm, bà L. bắt đầu sốt cao liên tục, vùng cổ bên trái sưng nề to, đỏ lan nhanh xuống cánh tay, mạn sườn và thắt lưng bên trái. Tình trạng bệnh nhân ngày càng nghiêm trọng buộc gia đình phải đưa bà vào cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh. Kết quả cấy máu xác định bà L. bị viêm mô mềm, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn tụ cầu vàng. Do bệnh không thuyên giảm, bà được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh đã ở trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, sốt cao liên tục (38,5 độ C), cổ sưng nề đỏ, ấn chắc, không thể quay đầu được, toàn bộ phần mềm từ vùng cổ - lưng - hông trái sưng nề đỏ, bong da, lan sang mạn sườn phải. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy viêm nhiễm toàn bộ vùng cổ lan xuống hông bên trái, kèm tràn dịch màng phổi nhiều (nghi ngờ vùng áp xe từ cổ lan vào trong vùng màng phổi tạo thành ổ dịch).

Người bệnh được chẩn đoán: nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng và cần dẫn lưu màng phổi để giảm chèn ép bên trong phổi.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Bằng - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đây là tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết tiêm, tiết độc tố phá hủy da và mô mềm, thậm chí lan vào phổi, màng phổi, trung thất hình thành ổ áp xe dẫn tới nhiễm trùng huyết và sốc độc tố. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao.

Để tránh những trường hợp tương tự, bác sĩ Bằng lưu ý người dân cần hết sức thận trọng khi điều trị bằng tiêm thuốc tại các cơ sở y tế không được cấp phép hoặc không đảm bảo vô trùng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do vi khuẩn như tụ cầu vàng có thể dẫn đến tử vong. Người dân chỉ nên tiêm thuốc tại các cơ sở uy tín, được cấp phép và tuân thủ nghiêm ngặt quy định vô trùng.

Trước khi tiêm, hãy yêu cầu bác sĩ cung cấp thông tin rõ ràng về loại thuốc, liều lượng và nguy cơ có thể gặp. Sau tiêm nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt cao, sưng tấy, đỏ lan rộng, đau dữ dội hoặc khó cử động, cần báo ngay cho bác sĩ điều trị và đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra kịp thời. Đặc biệt, người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu hơn, dễ gặp biến chứng nặng nên gia đình cần ưu tiên đưa đến các bệnh viện lớn.

