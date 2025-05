Hành lá thường được cho vào các món như phở, bún, miến để tăng hương vị, tính thẩm mỹ và đây cũng là thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Việc bổ sung hành lá là cách đơn giản, tiết kiệm để tăng thêm hương vị và giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn của bạn.

Dinh dưỡng của hành lá

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 100g hành lá có 32 calo, 213mcg vitamin K (đáp ứng 266% nhu cầu hằng ngày), 58mg vitamin C (64%), 218mcg vitamin A (24%), 64mcg vitamin B9 (16%), 276mg kali (8%), 72mg canxi (7%), 2,5g chất xơ cùng các chất chống oxy hóa.

Hành lá giúp món ăn đẹp mắt hơn đồng thời đem lại một số giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh họa: Ban Mai

Tăng cường sức khỏe xương

Hành lá rất giàu vitamin K - dưỡng chất quan trọng trong chuyển hóa xương và điều hòa canxi. Vitamin K góp phần kích hoạt các protein liên kết canxi vào xương, từ đó cải thiện mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương, đặc biệt ở người lớn tuổi. Thiếu hụt vitamin K có liên quan đến nguy cơ cao bị loãng xương và gãy xương hông.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hành lá giàu vitamin C, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách thúc đẩy sản xuất và hoạt động của các tế bào bạch cầu. Đó cũng là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Ngoài ra, vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen phục hồi mô và duy trì làn da khỏe mạnh - hàng rào tự nhiên bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và virus.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Theo tạp chí Dinh dưỡng, hành lá chứa các hợp chất có khả năng hạ huyết áp, cải thiện tuần hoàn và giảm cholesterol, ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông có hại. Bên cạnh đó, chất xơ và kali trong hành lá cũng góp phần duy trì huyết áp và mức cholesterol khỏe mạnh, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Bảo vệ thị lực

Hành lá chứa lutein và zeaxanthin, hai loại carotenoid tích tụ trong võng mạc, giúp lọc ánh sáng xanh có hại. Các chất chống oxy hóa này liên quan đến giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Ngoài ra, vitamin A trong hành lá giúp duy trì thị lực rõ nét và màng nhầy khỏe mạnh trong mắt.

Cải thiện chức năng não bộ và tâm trạng

Vitamin B9 trong hành lá đóng vai trò quan trọng trong chức năng não và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine. Việc bổ sung đủ B9 liên quan đến cải thiện tâm trạng, trí nhớ và giảm nguy cơ trầm cảm, đặc biệt ở người lớn tuổi. B9 cũng rất cần thiết trong thai kỳ để hỗ trợ phát triển não và cột sống thai nhi.

Ai không nên ăn hành lá?

Mặc dù hành lá rất bổ dưỡng nhưng một số người nên hạn chế hoặc tránh sử dụng:

- Người dị ứng với các loại rau họ hành: Hành lá thuộc họ hành, bao gồm cả tỏi và hành tây. Theo Hiệp hội Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Mỹ, những người nhạy cảm với hành có thể bị ngứa, sưng hoặc khó chịu đường tiêu hóa khi ăn.

- Người bị hội chứng ruột kích thích hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm: Hành lá chứa fructan, một loại carbohydrate dễ lên men có thể gây đầy hơi, chướng bụng và đau bụng ở người có hệ tiêu hóa kém.

- Người đang dùng thuốc chống đông máu, chuẩn bị phẫu thuật: Hành lá giàu vitamin K, có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc chống đông như warfarin, làm thay đổi khả năng đông máu và hiệu quả thuốc. Bệnh nhân thường được khuyên giảm ăn các thực phẩm giàu vitamin K như hành lá trước phẫu thuật để tránh nguy cơ chảy máu.