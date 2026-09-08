Người phụ nữ 40 năm làm ăn xin để lại 10 bao tải tiền sau khi qua đời. Ảnh: Ndtv

Đối với người dân Mandya, bang Karnataka (Ấn Độ), hình ảnh bà Noorunnisa đã quen thuộc trên những tuyến đường trong khu vực. Người phụ nữ lớn tuổi đã lang thang tại các nút giao thông và đi xin ăn suốt khoảng 40 năm qua. Tuy nhiên, sau khi qua đời tại căn nhà thuê, bà để lại một bí mật khiến gia đình sững sờ.

Cuối tháng 8, trong nhiều ngày liên tiếp, hàng xóm không thấy bà Noorunnisa xuất hiện hay đi ra ngoài. Lo lắng có chuyện chẳng lành, họ báo cho người thân. Khi đến căn nhà thuê, gia đình phát hiện bà đã qua đời, thọ 70 tuổi.

Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, người thân chú ý đến một căn phòng riêng luôn được Noorunnisa khóa kín. Bà đã giữ căn phòng này không cho người khác bước vào trong suốt nhiều năm.

Sau khi phá khóa, mọi người kinh ngạc khi phát hiện bên trong có nhiều bao tải chứa đầy tiền xu và tiền giấy. Gia đình đã gửi nhờ một nhà thờ địa phương cất giữ và kiểm đếm, theo Indian Express.

Ông Mukthar Ahmed, phó chủ tịch nhà thờ Hồi giáo địa phương, cho biết số tiền được kiểm đếm trước sự chứng kiến của các thành viên gia đình và tổng cộng có 8.800 USD (hơn 220 triệu đồng).

Gia đình Noorunnisa cho biết họ sẽ chia toàn bộ số tiền cho những người thân đang gặp khó khăn.

Gia đình bà Noorunnisa phát hiện các bao tải tiền. Video: Indian Express

Bà Noorunnisa sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em. Bà sống một mình kể từ khi người chị gái chưa lập gia đình qua đời cách đây 2 năm. Dù gia đình vẫn thường xuyên quan tâm, không ai biết bà đã âm thầm tích góp một khoản tiền lớn như vậy.

Fairoz Ahmed, cháu trai của bà, kể rằng gia đình thỉnh thoảng đến thăm, mang thức ăn và giúp bà tắm rửa.

“Chúng tôi hoàn toàn không biết bà đã tích góp được số tiền đó. Căn phòng nơi tìm thấy tiền luôn được khóa. Bà không bao giờ cho bất kỳ ai vào bên trong và chỉ nói chuyện với chúng tôi khi đứng ở cửa”, Fairoz kể.

Gia đình cũng nhiều lần khuyên Noorunnisa từ bỏ việc đi xin ăn nhưng không thể thuyết phục được bà.

Người dân địa phương cho biết họ thường bắt gặp bà Noorunnisa lang thang trên những con đường chính sau 10h sáng. Vào các ngày thứ 6, bà thường ngồi bên ngoài nhà thờ Hồi giáo, nhận tiền hoặc thức ăn từ những người qua đường.