Bà Ruby McNally ở Roseville, bang California (Mỹ) vừa chọn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình bằng một cú nhảy dù cùng 4 người cháu. Trái với sự lo lắng của những người xung quanh, bà hào hứng kể: "Tôi thật sự thích cảm giác lơ lửng trên không trung và ngắm nhìn mặt đất phía dưới. Việc hạ cánh cũng rất suôn sẻ. Tôi tiếp đất với hai chân duỗi thẳng, đứng dậy rồi bước đi”, theo Today.com.

Bà McNally lần đầu thử sức với môn thể thao mạo hiểm này ở tuổi 80 sau lời “thách thức” của một người cháu. Cảm giác phấn khích khiến bà tiếp tục nhảy dù vào sinh nhật 90 tuổi và đánh dấu cột mốc tròn 100 tuổi bằng cú nhảy thứ ba.

Cụ bà đón sinh nhật lần thứ 100 của mình bằng cú nhảy mạo hiểm. Ảnh: Today.com

Bà McNally sinh ngày 19/8/1926 tại bang Illinois, sau đó chuyển đến Vermont và lớn lên tại đây. Bà từng làm y tá, kết hôn hai lần và cũng hai lần góa chồng. Bảy người con của bà hiện ở độ tuổi 62-77.

Tuổi thọ cao dường như là đặc điểm di truyền của gia đình bà McNally. Một người chị gái của bà gần đây đã qua đời ở tuổi 101, hai anh chị em khác đều thọ hơn 90 tuổi. Tuy nhiên bà cho rằng gen không phải yếu tố duy nhất quyết định.

Ưu tiên thực phẩm tự nhiên

Bà McNally tin rằng tuổi thơ khoẻ mạnh ở vùng nông thôn Vermont là một yếu tố giúp bà sống thọ. Cha mẹ bà từng có khu vườn đầy rau tươi và quả mọng. Việc chuẩn bị bữa ăn đôi khi chỉ đơn giản là ra vườn hái ngô, xà lách hay cà chua.

"Chúng tôi vẫn ăn đồ ngọt nhưng đa phần là thực phẩm tự nhiên. Lời khuyên của tôi là hãy ăn càng tự nhiên càng tốt", bà chia sẻ.

Hiện bà chủ yếu mua rau củ và thịt hữu cơ. Bữa sáng thường là trứng hoặc ngũ cốc nguyên hạt ăn cùng chuối, ăn trưa với một ít phô mai và táo. Bữa tối phụ thuộc vào nguồn thực phẩm hữu cơ bán ở chợ hàng tuần.

Trong nhà bà luôn có sẵn trái cây và rau củ tươi như cà chua bi, nho đỏ để ăn nhẹ. Bà bắt đầu ngày mới bằng hai tách cà phê và không bao giờ uống rượu.

Cụ bà 100 tuổi bên cạnh 4 người cháu của mình (ảnh trái) và chụp cùng các anh chị em trong nhà (ảnh phải).

Ảnh: Today.com

Ăn uống có chừng mực

Dù hạn chế đồ ngọt, gia đình bà McNally lại thường xuyên có món tráng miệng. Khi còn nhỏ, bà gần như ăn hết những món có trên bàn nhưng chưa bao giờ gặp vấn đề về cân nặng.

Theo thời gian, khẩu vị dần thay đổi. Sau một bữa ăn đủ ngon và đủ no, bà cảm thấy không cần phải dùng thêm tráng miệng nữa. Với bà, điều quan trọng không phải kiêng khem tuyệt đối mà là biết dừng đúng lúc.

Duy trì vận động

Tuổi thơ gắn với vùng nông thôn nên bà McNally từng dành nhiều thời gian vận động ngoài trời như trèo cây, bơi lội, leo núi... Bà còn là đội trưởng đội bóng rổ nữ hồi trung học.

Khi trưởng thành, việc nuôi dưỡng 7 người con khiến bà không có thời gian theo đuổi chế độ tập luyện bài bản. Tuy nhiên bà vẫn duy trì thói quen đi bộ trong nhiều năm. Ở tuổi 100, bà không cần dùng gậy hay khung hỗ trợ, chỉ là gần đây phải đi chậm hơn vì đau đầu gối.

Không ngại trải nghiệm

Do người chồng đầu tiên phục vụ trong quân đội, bà McNally từng sống tại nhiều nơi dọc bờ Đông nước Mỹ, từ Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Virginia đến Bắc Carolina. Năm 1958, gia đình bà chuyển tới California.

Sau khi chồng mất ở tuổi còn trẻ, bà tái hôn và tiếp tục chuyển đến nơi ở mới. Con gái bà, Sharon McNally, nhận xét mẹ mình có tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, luôn tiến về phía trước. “Bà ấy cực kỳ yêu thích nhảy dù, không sợ hãi chút nào”, Sharon nói.

Người phụ nữ luôn giữ lối sống khoa học, duy trì vận động để giữ tuổi thọ và sức khoẻ. Ảnh: Today.com

Làm công việc mình yêu thích

Ngay từ nhỏ, bà McNally đã mơ ước trở thành y tá. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà theo học điều dưỡng và bắt đầu làm y tá đa khoa ở tuổi 21. Bà cũng từng tạm nghỉ việc để chăm sóc các con và quay lại bệnh viện làm tiếp khi con cái trưởng thành.

“Đó là cả cuộc đời tôi và những gì tôi mong muốn. Tôi yêu công việc này và yêu ngành y”, bà tâm sự. Bà chỉ nghỉ hưu khi đã ngoài 60 tuổi.

Luôn nhìn vào mặt tích cực

Cụ bà trăm tuổi tự nhận mình là người lạc quan, một đặc điểm thường thấy ở những người có tuổi thọ đặc biệt cao. Trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, bà vẫn chọn tập trung vào những điều tốt đẹp và tiếp tục tìm kiếm trải nghiệm mới.

“Tôi nghĩ một phần động lực giúp mình tiếp tục tiến lên chính là sự lạc quan. Tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi việc”, bà nói.

Ở tuổi 100, bà McNally vẫn sống một mình trong nhà riêng, tự lái xe đi mua sắm và đến các cuộc hẹn. Thay vì nghĩ quá nhiều về tuổi tác, bà chọn cách sống trọn vẹn từng ngày, tận hưởng cuộc sống của chính mình.