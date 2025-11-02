Ngày 28/10, ông Lương Tam Thọ (quê ở thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) thông báo trên mạng xã hội rằng, ông đã tìm thấy người con trai bị bắt cóc suốt 30 năm.

Ông xúc động viết: “Tất cả sự chờ đợi và đau khổ đều xứng đáng. Xin cảm ơn lực lượng chức năng cùng những người đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ gia đình tôi. Chính tình yêu thương của mọi người đã tạo nên cái kết trọn vẹn cho hành trình tìm con này”.

Theo truyền thông địa phương, năm 1991, vợ chồng ông Lương rời quê lên Hạ Môn (Phúc Kiến) làm việc. Năm 1995, con trai ông, tên Lương Chí Huy, bị bắt cóc khi mới 2 tuổi - chỉ trong vòng 3 phút rời khỏi tầm mắt cha mẹ.

Ông Lương Tam Thọ mòn mỏi tìm con trai mất tích suốt 30 năm. Ảnh: 163

Thông tin từ trang 163 cho hay, trong suốt 30 năm, ông Lương vượt qua 23 tỉnh, hơn 200 thành phố, tìm kiếm con trai. Ông đi hơn 600.000km, mòn hơn 40 đôi giày, bất chấp nắng gió, bão táp, không ngừng hành trình tìm con giữa đất nước rộng lớn.

Trong hành trình ấy, ông trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ hy vọng đến thất vọng cùng cực, nhưng ông chưa từng có ý nghĩ từ bỏ.

Tháng 4 năm nay, một thanh niên tự nhận là con trai thất lạc khiến ông Lương bừng lên hy vọng. Tuy nhiên, giám định ADN ngày 18/4 cho thấy kết quả không trùng khớp, khiến ông thêm một lần rơi vào tuyệt vọng.

Con trai mất tích năm 1995 khi mới 2 tuổi. Ảnh: 163

“3 năm qua, tôi đã làm hơn 10 lần xét nghiệm ADN nhưng đều thất bại. Mỗi lần thất bại lại là một lần hy vọng rồi đau đớn", ông chia sẻ.

Chiều ngày 28/10/2025, ông Lương cho biết, cảnh sát thông báo có người trùng khớp ADN với đứa con trai mất tích 30 năm của ông. Mặc dù ông chưa được gặp con trai nhưng đã thấy ảnh của cậu. Nhìn vào ảnh và kết quả trùng khớp ADN, ông thêm chắc chắn đó chính là con trai thất lạc của mình.

Hành trình 30 năm cuối cùng đã có cái kết viên mãn, khép lại chuỗi ngày dài bằng nước mắt hạnh phúc.

Ông Lương và gia đình cũng dự tính mở tiệc lớn mừng con trai Lương Chí Huy trở về. Tuy nhiên, ông tôn trọng quyết định của con, muốn cho con thêm thời gian chuẩn bị tâm lý.

Dù gia đình ông Lương chưa tiết lộ thời gian sẽ đón con trai trở về nhưng ông cũng đang sửa sang ngôi nhà ở Giang Tây thật đẹp để chào đón con.

Ông Lương cho biết, toàn bộ tiền tiết kiệm, ông đã dùng cho hành trình tìm con suốt 30 năm qua.

Cả gia đình ông Lương đang mong chờ ngày đoàn tụ với Lương Chí Huy. Ảnh: 163

Lương Chí Huy hiện có 1 chị gái, 1 em gái và 1 em trai. Dù điều kiện kinh tế eo hẹp, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con trai vẫn chân thành và nồng nàn. Ông đã tìm mọi cách để được gặp lại con thì giờ đây, ông cũng tìm mọi cách để bù đắp cho con theo cách hoàn hảo nhất.

Để chờ đợi ngày con sẵn sàng đoàn tụ, ông Lương còn đi nhuộm lại mái tóc bạc, khiến mình trẻ trung hơn rất nhiều. Sự dễ thương này của ông Lương được cộng đồng mạng ủng hộ, hết lời khen ngợi.

Người cha nhuộm tóc trẻ trung, mong chờ gặp con trong diện mạo chỉn chu nhất. Ảnh: 163

"Cầu mong gia đình ông sẽ hạnh phục trọn vẹn. 30 năm qua, ông đã vất vả nhiều rồi", một người bình luận.