Nạn nhân tên là Mirella (hiện 42 tuổi) người Ba Lan, được giải cứu trong tình trạng gầy gò, chân bị nhiễm trùng nặng hồi tháng 7.

Cô Mirella được cho là mất tích một cách bí ẩn từ năm 1998, khi mới 15 tuổi. Khi đó cô sinh sống cùng cha mẹ tại thành phố Swietochlowice, miền nam Ba Lan. Một ngày, cha mẹ cô nói với hàng xóm rằng, con gái họ "bỏ đi" và không ai nghi ngờ suốt nhiều năm sau đó.

Theo tờ The Sun, đến tháng 7/2025, sự thật mới được phơi bày khi cảnh sát nhận tin báo về tiếng động lạ phát ra từ căn hộ của bố mẹ Mirella. Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ gầy yếu, có nhiều vết thương nghiêm trọng ở chân, nên lập tức gọi cấp cứu.

Mirella được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ cho biết, nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng nhiễm trùng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Mặc dù Mirella được phát hiện vào tháng 7, nhưng vụ việc gây sốc này chỉ mới được đưa ra ánh sáng sau khi người dân địa phương phát động một chiến dịch gây quỹ để giúp cô hồi phục.

Một người đứng ra kêu gọi chia sẻ: "Cô ấy đã phải nằm viện 2 tháng để điều trị trong tình trạng nguy kịch. Không ai có thể tưởng tượng nổi suốt gần 30 năm qua, Mirella thực ra vẫn bị nhốt trong căn nhà của chính bố mẹ mình".

Mirella được cho là mất tích bí ẩn suốt 27 năm. Ảnh: Fakt

Trong suốt 27 năm, hàng xóm tin rằng chỉ có hai ông bà già sống trong căn hộ đó.

Một người hàng xóm bàng hoàng kể lại: "Thật không thể tin được! Tôi vẫn nhớ cô ấy hồi còn nhỏ. Chúng tôi từng chơi cùng nhau trước khu nhà. Rồi một ngày, cô ấy biến mất không dấu vết".

Bà Urszula Knapczyk, 83 tuổi, người sống cùng tòa nhà kể lại: "Khi đó, cha mẹ Mirella từng nhờ con gái tôi kèm học cho cô ấy. Rồi một ngày họ nói, cô bé bị bắt cóc. Chúng tôi cũng tin vậy".

Bà kể, có lần bà hỏi bố của Mirella rằng con gái ông đang ở đâu, người đàn ông chỉ đáp lạnh lùng: "Con gái bà cũng đâu có ở đây". Sau câu nói ấy, không ai còn nhắc lại chuyện đó nữa. "Giờ mới biết, Mirella vẫn ở đó suốt từng ấy năm, ngay trong căn hộ ấy, mà không ai hay biết", bà Urszula nghẹn ngào nói.

Sau khi Mirella trở về nhà từ bệnh viện, phóng viên tờ Fakt tìm đến phỏng vấn, nhưng mọi chuyện càng thêm phần khó hiểu.

“Chúng tôi không cần ai giúp cả, mọi người hãy để cho chúng tôi yên”, mẹ của Mirella nói. Bà khẳng định vẫn "đưa con ra ngoài thăm bạn bè", nhưng khi được hỏi lần gần nhất là khi nào, bà chỉ ậm ừ né tránh.

Mirella khẽ đáp: "Lâu lắm rồi… tôi không nhớ nữa".

Khi được phóng viên hỏi thêm, người mẹ lại khẳng định con gái mình "bị điên do bị giữ quá lâu trong bệnh viện". Mọi câu hỏi dành cho Mirella đều bị bà trả lời thay, gần như không cho cô nói.

Trước khi được tìm thấy, danh tính của Mirella hoàn toàn không tồn tại trong bất kỳ hồ sơ hành chính nào: không giấy tờ, không căn cước, không chế độ, không dấu vết của một công dân. Hồ sơ của trường trung học nơi Mirella từng theo học xác nhận, cô nhập học từ ngày 1/9/1997 nhưng chỉ đi học được hơn nửa kỳ trước khi "biến mất" bí ẩn.

Cảnh sát cho biết họ đang phối hợp với Trung tâm Phúc lợi Xã hội để đánh giá tình trạng hiện tại của nạn nhân, đồng thời xem xét trách nhiệm pháp lý của cha mẹ cô. Hiện vụ việc đã được cơ quan công tố khởi động điều tra hình sự.

Người dân địa phương bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vì sao cô gái mất tích suốt nhiều năm lại được phát hiện ngay trong chính căn hộ của cha mẹ mình.