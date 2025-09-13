Ngày 28/8, tại huyện Uy Viễn (Tứ Xuyên, Trung Quốc), ông Vương Mưu Nhuận rưng rưng ôm chặt người con gái thất lạc nhiều năm – Trần Quyên (tên khai sinh là Vương Thiến). Hai cha con nghẹn ngào kể lại 23 năm chờ đợi và khắc khoải nhớ thương.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2002. Sau một bữa tiệc, vợ ông Vương – bà Bạch – cùng cô con gái nhỏ không trở về nhà. Nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, gia đình đành báo cảnh sát. Điều tra ban đầu cho thấy hai mẹ con có khả năng bị kẻ xấu từ làng bên bắt cóc đem bán, theo thông tin từ 163.com.

Cha con gặp lại sau 23 năm tìm kiếm. Ảnh: 163.com

Công an nhanh chóng vào cuộc và xác định được một nghi phạm. Tuy nhiên, kẻ mua người đã qua đời, khiến việc tìm tung tích 2 mẹ con rơi vào ngõ cụt.

Dù vậy, nhiều thế hệ cảnh sát hình sự vẫn kiên trì nối tiếp điều tra, lần theo manh mối ở Thiểm Tây, Hà Bắc và nhiều địa phương khác. Năm 2010, cơ quan chức năng thu thập được thông tin quan trọng, đặt nền móng cho quá trình tìm kiếm về sau.

Nhờ tiến bộ công nghệ, vụ án có bước ngoặt. Khi mở rộng rà soát, cảnh sát phát hiện một phụ nữ có ngoại hình rất giống bà Bạch, song bà đã qua đời vào tháng 10/2024. Dù vậy, công an không bỏ cuộc mà tiếp tục truy tìm người con gái.

Qua xét nghiệm ADN, cuối cùng xác định được Trần Quyên chính là đứa trẻ thất lạc năm xưa. Sau 23 năm, hành trình tìm kiếm đã khép lại với một cái kết trọn vẹn.

Hôm 27/8 vừa qua, dưới sự dẫn dắt của cảnh sát Lý Hải Giang (huyện Uy Viễn), Trần Quyên từ Từ Châu (Giang Tô) trở về quê hương. Cô mang theo sữa bột và quà dinh dưỡng tặng người cha như món quà gặp mặt muộn màng. Về phía mình, ông Vương đã chuẩn bị sẵn một bó hoa để đón con gái.

Ngày 28/8, bữa cơm đoàn tụ được tổ chức với sự chứng kiến của họ hàng và bà con làng xóm. Tại buổi lễ, hai cha con trao tặng tấm băng rôn cảm ơn đến lực lượng công an đã không ngừng tìm kiếm.

Người thân đoàn tụ. Ảnh: 163

Nhận băng rôn, một chiến sĩ chia sẻ: “Dù 23 năm trôi qua, chúng tôi chưa từng bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Đưa những gia đình ly tán đoàn tụ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh của chúng tôi”.

Ông Vương cũng nghẹn ngào nói với con gái rằng ngôi nhà cũ nơi cô từng sống vẫn được ông giữ nguyên. Ông không dám chuyển chỗ ở hay thay đổi cách bài trí đồ đạc. Ông chỉ mong một ngày con trở về và khi bước vào nhà sẽ cảm thấy mọi thứ vẫn thân thuộc như xưa.

Câu chuyện đoàn tụ của gia đình ông Vương khiến nhiều người xúc động, tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình lạc mất con.