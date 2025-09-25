Ngày 25/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bạch Văn Thuận (SN 1988), Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, đều ở Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, khoảng 18h ngày 3/3/2024, tại nhà mình ở phường Chương Mỹ, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Sáu làm lễ cúng 49 ngày mất con. Người vắn số là con chung của bà Sáu và chồng cũ là bị cáo Nguyễn Văn Hùng. Hôm đó, bà Sáu mời một số người đến ăn cơm, uống rượu, trong đó có bị cáo Hùng và Bạch Văn Thuận (cháu bà Sáu).

Trong lúc ăn cơm, bị cáo Hùng và Thuận xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau dẫn đến xô xát. Trong lúc tức giận, ông Hùng cầm chiếc bát sứ đập một nhát vào mặt Thuận. Lúc này mọi người can ngăn đẩy ông Hùng về nhà ông ta cách đó chừng 40m.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Khi về nhà, chưa hết bực tức, ông Hùng lấy dao đi tìm Thuận đánh trả thù. Khi chạy ra đến cổng, bị anh Long cản nên ông Hùng đã vung dao chém một nhát trúng vào cẳng tay anh Long.

Bị cáo Hùng tiếp tục cầm dao chạy về phía nhà bà Sáu chửi bới. Khi đến khu vực cổng nhà vợ cũ, thấy anh Nguyễn Văn Hà (em ruột bà Sáu) đang đứng ở đó, ông Hùng cầm dao chém 1 nhát phần sống dao trúng vùng đầu bên trái, phía sau tai phải anh Hà khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Màn "múa dao" của ông Hùng chưa dừng lại tại đó. Bi cáo tiếp tục cầm dao chạy vào nhà bà Sáu để tìm Thuận. Thấy vậy, bà Sáu chạy theo ngăn cản, cầm tay giằng dao của ông Hùng kéo lại thì bị thương ở ngón tay. Đang ở trong nhà bà Sáu, thấy ông Hùng dùng dao chém mọi người, bị cáo Thuận lấy kéo lao ra ngoài “nghênh chiến”.

Bị cáo Thuận đạp vào người ông Hùng, dùng tay ghì cổ ông Hùng xuống rồi cầm kéo đâm liên tiếp khoảng 10 nhát hướng từ trên xuống dưới, đâm vào gáy, cổ, vai, lưng và vùng sau đầu ông Hùng. Ngay lúc đó, ông Hùng dùng dao chém 2 nhát vào chân Thuận.

Thấy vậy, mọi người lao vào can ngăn, khống chế, vật đè ông Hùng nằm xuống đường và đưa bà Nguyễn Thị Sáu, anh Nguyễn Phi Long và Bạch Văn Thuận đi cấp cứu.

Hậu quả, ông Hùng bị gãy xương gò má, gãy xương bả vai trái, tổn thương mảng phổi hai bên, gãy xương sườn... tổn hại 41% sức khỏe. Bà Sáu cùng anh Long, Hà, Thuận bị thương nhẹ nên từ chối giám định thương tích.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng mức án 3 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong khi đó bị cáo Thuận nhận mức án 13 năm tù về tội Giết người.