Công Giáp (quê ở Nghệ An) và cộng sự Sơn Thạch là 2 trong số các thành viên quen thuộc của nhóm châu Phi đã gắn bó với Quang Linh Vlogs nhiều năm ở Angola.

Ngoài hỗ trợ người dân bản địa canh tác nông nghiệp, cả hai còn thường xuyên nấu những món ăn đặc trưng ở Việt Nam để giới thiệu với người dân nơi đây như: Đỗ xào mề gà, nộm tai heo, thịt lợn quay, cơm gà, bún thịt nướng, bánh mì sốt vang,…

Trong video gần đây được đăng tải trên kênh YouTube có hơn 624.000 lượt theo dõi, Công Giáp và Sơn Thạch tới bản Maiala, chiêu đãi cha xứ, bác chủ đất người Bồ Đào Nha và vài người dân địa phương món bánh tét Việt.

Hai thành viên team Quang Linh Vlogs mang bánh tét Việt đến chiêu đãi người dân bản ở châu Phi

Sơn Thạch cho biết, gia đình gần đây có đám giỗ và gói bánh tét nên anh tiện thể làm thêm 5 chiếc để mời người dân trong bản thưởng thức món ngon truyền thống của người Việt Nam.

Ngoài bánh tét tự gói thủ công, anh còn chuẩn bị thêm giò, tương ớt và trứng rán.

Lâu ngày không được ăn bánh tét Việt, Công Giáp cũng tỏ ra hào hứng. “Nay trời mưa, thời tiết se lạnh thế này mà có đồ nếp, có bánh tét để ăn thì quá hợp mọi người ạ”, anh nói.

Thành viên team Quang Linh Vlogs cũng tiết lộ, món bánh tét có độ dẻo thơm, ăn lại no lâu nên phù hợp với người bản địa.

“Sức ăn của người châu Phi rất khỏe mà món này lại no lâu nên họ ăn xong sẽ có đủ năng lượng để làm việc trong nhiều giờ”, Công Giáp chia sẻ thêm.

Bánh tét là món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết của nhiều gia đình Việt

Để giữ nguyên hương vị tự nhiên và giúp người dân cảm nhận trọn vẹn món ăn, Công Giáp và Sơn Thạch bóc vỏ, cắt bánh tét thành từng lát mỏng thay vì rán nóng.

Giò cũng được bày ra đĩa, cắt miếng vừa ăn.

Khi bày biện xong xuôi, cả 2 mời mọi người ngồi vào bàn ăn và vui vẻ chia sẻ về món bánh đặc biệt của người Việt trong dịp Tết.

“Đây là món bánh truyền thống ở Việt Nam, gói bằng lá chuối. Còn đây là giò lụa, ăn cùng bánh tét rất ngon.

Bánh tét được làm từ gạo nếp nên rất dẻo và ăn no lâu. Còn giò chế biến từ thịt xay nhuyễn”, Công Giáp giới thiệu.

Người dân châu Phi hào hứng khi lần đầu được nếm thử món bánh tét Việt Nam

Sau chia sẻ của thành viên team Quang Linh Vlogs, mọi người hào hứng thưởng thức. Cha xứ cho biết chưa từng ăn món nào tương tự như bánh tét.

Khi được Công Giáp hỏi cảm nhận về món ăn, cha xứ liên tục gật đầu khen ngon, thể hiện sự thích thú.

“Ngon lắm con ạ. Cha chưa bao giờ được ăn món này”, cha xứ nói.

Cha xứ khen món bánh tét ngon nhưng không thể ăn thêm vì no

Cha xứ cũng thừa nhận no căng bụng sau khi ăn vài miếng bánh tét Việt Nam.

“Bánh ăn rất ngon nhưng lại có cảm giác no bụng khó tả. Nhìn trông giống gạo mà ăn no hơn cả bột ngô và cơm. Thực sự cha rất thích nhưng không thể ăn thêm vì thấy no quá”, cha xứ bày tỏ.

Còn bác chủ đất người Bồ Đào Nha miêu tả bánh tét có độ dẻo, dậy mùi thơm và bên ngoài có màu xanh hấp dẫn của lá chuối.

“Món bánh này rất hợp với bác. Bánh rất mềm, dẻo và ngon. Bác ăn ít mà cảm giác đã no rồi đấy. Bác vẫn có thể ăn được nữa nhưng vì mới khỏi bệnh xong nên chưa dám ăn nhiều”, bác chủ đất cho hay.

Ảnh: Công Giáp Vlogs – Cuộc sống ở châu Phi