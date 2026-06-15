Một mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện từ dữ liệu thu thập của người dùng Pokémon Go có khả năng hỗ trợ máy bay không người lái (drone) quân sự xác định vị trí tại các vùng chiến sự.

Ra mắt năm 2016, tựa game di động thực tế tăng cường Pokémon Go cho phép người chơi tìm và bắt Pokémon trong thế giới thực bằng camera điện thoại và nhanh chóng bùng nổ.

Năm 2018, công ty báo cáo có hơn 800 triệu lượt tải xuống trên toàn cầu.

Bản cập nhật năm 2021 đã giới thiệu các trạm dừng (Pokéstops), cung cấp phần thưởng trong game cho người chơi khi quét các địa điểm thực tế bằng thiết bị của họ.

Tính năng này yêu cầu người dùng tự nguyện tham gia và tải lên các bản ghi hình.

Một người chơi Pokemon Go trên 11 chiếc điện thoại. Ảnh: twistedsifter

Niantic, nhà phát triển Pokémon Go hợp tác cùng Nintendo, đã thu thập dữ liệu quét vị trí của người dùng trước khi bán mảng kinh doanh trò chơi điện tử vào năm 2025.

Các bản quét dữ liệu lịch sử này được sử dụng để huấn luyện mô hình AI của công ty nhằm nhận diện và phân tích không gian trong thế giới thực, theo báo cáo từ DroneXL.

Vào tháng 12, Niantic Spatial - công ty tách ra từ Niantic - công bố hợp tác với Vantor, doanh nghiệp chuyên về phần mềm phát hiện không gian cho drone, bao gồm cả loại được một số quân đội sử dụng.

Thỏa thuận này được thiết kế để cho phép drone điều hướng và phối hợp chính xác tại các khu vực không có tín hiệu định vị GPS.

Cả hai công ty xác nhận với tờ Guardian Australia rằng các bản quét mặt đất từ trò chơi không được cung cấp trực tiếp cho Vantor trong khuôn khổ hợp tác, nhưng dữ liệu từ Pokémon Go đã được sử dụng để huấn luyện các mô hình nền tảng của Niantic.

"Các bản quét thực tế tăng cường qua Pokémon Go được gửi tự nguyện bởi những người chơi đã chọn tham gia tính năng này và tuân thủ Điều khoản Dịch vụ cũng như Chính sách Bảo mật có hiệu lực vào thời điểm đó", người phát ngôn của Niantic Spatial cho biết. Cả hai công ty cũng xác nhận mối quan hệ đối tác vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Chuyên gia cố vấn chính sách công nghệ Tom Sulston đánh giá việc sử dụng dữ liệu dân sự cho mục đích quân sự là một vấn đề đáng lo ngại.

"Dù họ có thể đưa các điều khoản từ chối trách nhiệm vào thỏa thuận sử dụng, chúng ta đều biết hầu hết mọi người không đọc các tài liệu pháp lý đồ sộ khi chỉ muốn chơi một trò chơi điện tử", ông nói.

Ông cảnh báo, các dịch vụ phần mềm 'miễn phí' thường coi người dùng không phải là khách hàng mà là sản phẩm để bán.

Tiến sĩ Rob Nicholls, nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm về AI, niềm tin và quản trị của Đại học Sydney, nhận định vụ việc này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm liên quan đến việc dữ liệu thu thập từ các ứng dụng bị sử dụng cho mục đích khác.

"Chúng ta đã từng chứng kiến dữ liệu Strava bị sử dụng để xác định vị trí của các cơ sở quân sự", ông lưu ý. "Trên thực tế, các chỉ thị cấm sử dụng thiết bị có GPS và chia sẻ vị trí đã được ban hành tại nhiều lực lượng quân đội khác nhau".

Tháng 2 vừa qua, Vantor công bố một thỏa thuận trị giá lên tới 217 triệu USD với Lục quân Mỹ để cung cấp phần mềm huấn luyện.

Về phía Niantic, công ty này đã bán mảng trò chơi điện tử của mình cho Scopely - một doanh nghiệp thuộc sở hữu của Saudi Arabia - với giá 3,5 tỷ USD vào năm 2025.

(Theo The Guardian)