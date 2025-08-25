Trưa 25/8, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, nam bệnh nhân T.K.Đ. (37 tuổi) đã qua đời lúc 1h sáng 25/8 tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) do tổn thương quá nghiêm trọng.

Hiện tại, đội ngũ y bác sĩ nỗ lực điều trị cấp cứu cho bệnh nhân N.T.H. (32 tuổi, vợ của anh Đ.), người đang trong tình trạng nguy kịch tại phòng Chăm sóc đặc biệt cùng khoa.

Bệnh nhân được điều trị tích cực sau vụ việc. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 17/8, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2 trường hợp trên, liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh rạng sáng cùng ngày. Chị H. bỏng lửa xăng 74% độ 2-3, 59% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp. Anh Đ. (người nghi phóng hỏa gây ra vụ cháy) bỏng lửa xăng 77% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng Chăm sóc đặc biệt, đặt nội khí quản, bù dịch, điện giải, truyền kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực... Anh Đ. được điều trị tích cực trong 4 ngày trước khi tử vong.

Ngoài ra, Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cũng đang nỗ lực cứu chữa hai em nhỏ là nạn nhân trong vụ việc này. Cụ thể, em C.N.Q.G. (13 tuổi) bị bỏng khoảng 45-50% cơ thể. Tình trạng của C.N.B.L. (5 tuổi) nghiêm trọng hơn với 70-75% cơ thể bị bỏng. Bệnh nhi phải thở máy do hô hấp suy yếu, mạch đập rất nhanh (175 lần/phút) và hoại tử tại đầu ngón tay chân.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây, vợ chồng anh D. - chị H. thường xuyên mâu thuẫn do nợ nần. Giữa tháng 5, chị H. nộp đơn ly hôn và một tháng sau đưa hai con ra ngoài thuê trọ để đi làm công nhân. Anh D. nhiều lần tìm đến năn nỉ vợ đưa các con về nhưng không được chấp nhận.

Sáng 17/8, anh D. mua 5 lít xăng đến phòng trọ ở xã Đức Hòa, gọi con trai mở cửa rồi trèo lên gác nơi vợ con đang ngủ, tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc, châm lửa đốt. Người dân phát hiện đã hô hoán dập lửa, đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc này.