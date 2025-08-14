Cùng với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, tỉnh Thái Nguyên luôn dành sự quan tâm đặc biệt và nguồn lực cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với người có công.

Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố đang hiện hữu giữa làng quê Chợ Mới là minh chứng sống động. Đó không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là biểu tượng của sự biết ơn, sẻ chia và đồng hành.

Trong câu chuyện với ông Lưu Quang Trung, người dân thôn Cửa Khe, xã Chợ Mới, chúng tôi không khỏi xúc động khi nghe ông kể về những năm tháng thanh xuân đã gửi trọn nơi chiến trường. Năm 1971, ở tuổi 18, ông lên đường chiến đấu tại mặt trận Bình Trị Thiên, tham gia Chiến dịch mùa Xuân 1975 và sau đó tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 12 năm quân ngũ là quãng thời gian đầy hy sinh mà ông chưa bao giờ quên.

Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát nói chung và xóa nhà tạm cho người có công ở Thái Nguyên được sự chung tay, góp sức của cộng đồng

Hiện ông Trung hưởng chế độ dành cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam. Căn nhà sàn cũ kỹ không còn an toàn đã được thay bằng ngôi nhà mới vững chãi nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông vẫn luôn nỗ lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại.

Một trường hợp khác cũng khiến nhiều người lặng đi là gia đình mẹ Vũ Thị Phẩm, tổ 2, xã Chợ Mới. Mẹ đã cao tuổi, mắt mờ, không còn minh mẫn. Gần 10 năm qua, đêm nào mẹ cũng mơ hồ gọi tên con trai cả là liệt sĩ Vũ Văn Hùng, hy sinh trong Chiến dịch biên giới phía Bắc năm 1979.

Gia đình mẹ Phẩm cũng được hỗ trợ xây dựng nhà theo chính sách dành cho thân nhân liệt sĩ. Ngôi nhà mới khang trang là chốn yên bình để mẹ có chỗ nghỉ ngơi an dưỡng cuối đời.

Chung tay vì người có công

Tại xã Thanh Thịnh, công tác này cũng đang diễn ra khẩn trương. Gia đình ông Bùi Văn Tý, người có công ở thôn 62, từng sống trong căn nhà gỗ mối mọt, không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa bão. Với sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ Nhà nước cùng ngày công của đoàn thể và người dân địa phương, gia đình ông đã chuyển vào ngôi nhà mới kiên cố.

“Gia đình tôi vui lắm, từ nay không còn lo mưa bão. Xin cảm ơn các cấp, các ngành đã quan tâm”, ông Tý xúc động bày tỏ.

Ông Bùi Văn Tý, người có công tại xã Thanh Thịnh và con gái sửa soạn vào nhà mới

Tương tự, bà Hà Thị Thinh ở thôn Bản Tết cũng là người có công, hiện đã được hỗ trợ xây nhà mới. Căn nhà gỗ cũ kỹ đã được thay thế bằng ngôi nhà mới ấm cúng, an toàn.

Xã Thanh Thịnh đặt mục tiêu năm nay xóa nhà tạm cho 60 hộ, trong đó có 14 hộ là người có công. Tính đến nay, việc xây mới và sửa chữa nhà cho người có công đã hoàn thành toàn bộ.

Ông Phạm Đức Luận, Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh cho biết: “Xã huy động tối đa các nguồn lực, cùng sự chung tay của cán bộ, dân quân, đoàn thể và người dân để đẩy nhanh tiến độ chương trình”.

Những ngôi nhà đang được sửa chữa

Tại phường Đức Xuân, các gia đình như bà Vũ Thị Minh, vợ liệt sĩ Thí Văn Quý và bà Lý Thị Sơn, con liệt sĩ Lý Á Lệnh, cũng được hỗ trợ xây nhà trong năm nay. Các tổ chức, đoàn thể tại địa phương đã không quản ngày đêm cùng góp sức, góp công để những mái nhà tình nghĩa sớm hoàn thành.

Chị Lê Thanh Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đức Xuân cho biết: “Phát huy vai trò xung kích, lực lượng đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ”.