Ngày 5/4, Lễ hội khai năm tạ ơn rừng – một sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu – được tổ chức tại xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng).

Từ sáng sớm, khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng tại Khu du lịch sinh thái rừng Pơ mu đã rộn ràng tiếng chiêng trống, tiếng nói cười và sắc màu trang phục truyền thống. Giữa sân, cây nêu được dựng lên, mở đầu cho mùa lễ hội.

Rất đông du khách đổ về làng sinh thái di sản Pơ-mu để tham dự lễ hội tạ ơn rừng của người Cơ Tu.

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức dâng lễ vật, khấn nguyện theo phong tục lâu đời. Với người dân nơi đây, rừng không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là không gian văn hóa, tâm linh gắn bó qua nhiều thế hệ.

Già làng Hốih Mia cho biết, người Cơ Tu luôn xem rừng là nơi che chở và nuôi sống con người. Vì vậy, bà con làm lễ để bày tỏ lòng thành, cầu mong mùa màng tốt tươi, gia đình bình yên, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ biết giữ rừng.

"Với người Cơ Tu, có rừng, có Giàng thì con người và muôn loài mới có có thể sinh sống, phát triển", già Mia chia sẻ.

Đồng bào Cơ Tu chuẩn bị lễ vật truyền thống để dâng lên các vị thần linh cai quản núi rừng, sông suối.

Nghi lễ cúng được tiến hành trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính với các vị Giàng.

Sau phần lễ, không khí trở nên sôi động với các hoạt động như biểu diễn cồng chiêng, múa tâng tung da dá, giao lưu dân ca...

Điểm nhấn của buổi lễ là không gian rừng Pơ mu cổ thụ với nhiều cây hàng trăm năm tuổi, tạo nên cảnh quan nguyên sơ. Đây cũng là điều kiện để địa phương phát triển du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Du khách có thể men theo các tuyến đường mòn vào rừng, cảm nhận không gian tĩnh lặng và nhịp sống chậm rãi của núi rừng.

Đồng bào Cơ Tu đánh chiêng, nhảy vũ điệu tung tung da dá tại lễ hội.

Lễ hội khai năm tạ ơn rừng là dịp để người Cơ Tu thể hiện lòng biết ơn “Mẹ rừng” năm qua đã phù hộ, độ trì dân làng khỏe mạnh, làm ăn sung túc.

Theo ông Nguyễn An – Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, việc duy trì lễ hội nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sinh kế cho người dân. Để chuẩn bị cho lễ hội, địa phương đã tổ chức khảo sát, phân công cụ thể cho từng thôn bản nhằm đảm bảo các nghi thức được tái hiện đúng với nguyên bản văn hóa.