Từ mái chùa lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường

Với vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Cà Mau, hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Monivongsa Bopharam, từ lâu đã trở thành “điểm tựa” niềm tin của đông đảo bà con trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao quà tới hòa thượng Thạch Hà trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026

Không chỉ gắn bó với các hoạt động Phật sự, hòa thượng đã dành nhiều tâm huyết cho công tác an sinh xã hội. Từ hỗ trợ người nghèo, vận động xây dựng nhà ở cho các hộ dân khó khăn, chăm lo người già neo đơn đến trao sách vở cho học sinh vượt khó… những việc làm ấy được duy trì thường xuyên, mang lại động lực cho nhiều hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, mỗi dịp lễ chùa, hòa thượng đều tập hợp chư tăng, sư sãi, bà con phật tử để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời vận động bà con chăm lo lao động sản xuất, phát huy ý chí tự lực, từng bước thoát nghèo bền vững.

Theo hòa thượng, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm đối với đồng bào Khmer thông qua các chương trình đầu tư hạ tầng, hỗ trợ nhà ở và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với đó là các chính sách đầu tư cho giáo dục như xây dựng trường dân tộc nội trú, miễn học phí cho con em đồng bào, góp phần nâng cao dân trí và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, theo hòa thượng, sự hỗ trợ của Nhà nước cần đi cùng tinh thần chủ động của người dân.

“Được Nhà nước giúp đỡ nhiều, nhưng hòa thượng cũng thường nói với bà con không được ỷ lại, trông chờ mà hãy cố gắng hơn nữa để vươn lên thoát nghèo. Vì chính bản thân mình mới là yếu tố quyết định tất cả”, hòa thượng nhấn mạnh.

Những “cầu nối” giữ bình yên nơi cơ sở

Tại xã biên giới Khánh Bình, tỉnh An Giang, anh ANa, Phó Ban Quản trị Thánh đường Al - Mukarramah, thành viên Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam), là Người có uy tín trong đồng bào Chăm, được nhiều người biết đến như một nhân tố tích cực trong việc xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng.

Anh ANa (người quàng khăn) thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Nhờ sự am hiểu phong tục tập quán, lối sống gần gũi và tinh thần trách nhiệm, anh ANa trở thành địa chỉ tin cậy mỗi khi trong cộng đồng cần giải quyết phát sinh mâu thuẫn. Từ những bất hòa nhỏ trong gia đình đến các vấn đề chung của cộng đồng, anh đều trực tiếp tìm đến để lắng nghe, chia sẻ và cùng tháo gỡ.

Có lúc anh đến từng nhà để khuyên nhủ, có khi phối hợp cùng trưởng ấp tuyên truyền pháp luật, vận động người dân đồng thuận thực hiện các chủ trương chung. Nhờ sự kiên trì và cách tiếp cận thấu tình đạt lý, nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở.

Theo anh ANa, “cái gốc của hòa giải là sự chân thành. Hòa giải phải thấu tình, đạt lý. Nếu chỉ nói lý, bà con khó xuôi; còn nếu chỉ nói tình, lại thiếu căn cứ. Mình phải dung hòa cả hai, để họ cảm thấy được tôn trọng. Khi bà con hiểu nhau, cùng nghĩ cho cái chung thì mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải”.

Ông Huỳnh Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình nhận xét, những Người có uy tín như anh ANa là “cầu nối” hiệu quả giữa người dân và chính quyền, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Thực tế cho thấy, việc phát huy vai trò Người có uy tín trong công tác hòa giải không chỉ tạo sự đồng thuận xã hội mà còn là giải pháp quan trọng để phòng ngừa những tác động tiêu cực, ngăn chặn hiện tượng lợi dụng mâu thuẫn nội bộ nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm, những Người có uy tín ở các phum, sóc đang tiếp tục phát huy vai trò của mình, gắn kết mọi người, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng những vùng quê ngày càng ấm no, tươi đẹp.