Thay mặt đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Lài, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị báo cáo khái quát với lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách cho người có uy tín trên địa bàn thời gian qua.

Thứ trưởng Y Thông phát biểu tại buổi gặp mặt

Bà Nguyễn Thị Lài cho biết, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có diện tích hơn 7.700 km², chiếm khoảng 61% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Hiện khu vực này gồm 39 xã và 16 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với hơn 30 nghìn hộ dân, gần 140 nghìn nhân khẩu.

Đồng bào DTTS trên địa bàn chủ yếu thuộc ba dân tộc: Bru Vân Kiều, Pa Cô và Chứt. Mặc dù, đời sống của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, song tỷ lệ hộ nghèo trong vùng vẫn ở mức cao, khoảng 31%.

Bà Nguyễn Thị Lài - Phó Giám đốc Sở DT&TG tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi gặp mặt

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 295 người có uy tín, đã và đang phát huy vai trò tích cực trong cộng đồng.

Họ là những hạt nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội: đã tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt đây là lực lượng bám nắm cơ sở, phối hợp triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân.

Về triển khai chính sách cho người có uy tín, bà Nguyễn Thị Lài thông tin, tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách dành cho Người có uy tín, từ hỗ trợ vật chất, cung cấp thông tin; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm; gặp gỡ biểu dương, khen thưởng kịp thời...

Công tác lựa chọn, bình xét người có uy tín được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai và phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.

Đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi gặp mặt

Tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong giai đoạn mới

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở. Đồng thời, đề xuất Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục quan tâm đến vấn đề đất ở, đất sản xuất của người dân; bố trí việc làm cho con em đồng bào sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng; đầu tư cơ sở hạ tầng những vùng khó khăn...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Y Thông ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người có uy tín tỉnh Quảng Trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tặng quà các đại biểu

Thứ trưởng nhấn mạnh, người có uy tín là lực lượng đặc biệt quan trọng trong công tác dân tộc, là những hạt nhân tiêu biểu, có tiếng nói và ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại buổi gặp mặt sẽ được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp, nghiên cứu đề xuất tham mưu các cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng Y Thông cũng mong muốn, đội ngũ người có uy tín tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.