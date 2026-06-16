Quảng Trị:

Đầu tháng 6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kiểm tra, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo vừa ký ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo năm 2026.

Trong đó nhấn mạnh yêu cầu “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi triệt để VK, VLN, CCHT và pháo còn trôi nổi ngoài xã hội, không để tội phạm sử dụng gây án”; “xây dựng mô hình điểm, tổ chức các chiến dịch truyền thông để huy động sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này”.

Người có uy tín là hạt nhân tích cực cùng đồng hành với lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tới người dân vùng sâu, vùng xa.

Theo kế hoạch, trong năm nay, tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là các quy định về quản lý, sử dụng dao có tính sát thương cao (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026); nêu rõ những vụ việc điển hình xảy ra trên địa bàn và kết quả xử lý của các cơ quan chức năng.

Để bảo đảm người dân ở mọi địa bàn đều được tiếp cận thông tin pháp luật, Quảng Trị sẽ triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền như: Xây dựng các chuyên mục, bản tin trên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh các thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư…; Treo khẩu hiệu, pano, áp phích tại các địa điểm công cộng, nhà văn hóa, khu vực tập trung đông dân cư, trụ sở cơ quan, tổ chức, trường học…; Sử dụng các nền tảng công nghệ để tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, vùng miền, phong tục tập quán…

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Trị sẽ phát huy vai trò của người có uy tín để tuyên truyền, vận động cá biệt, tổ chức ký cam kết tới từng thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, đối tượng có nguy cơ, điều kiện, khả năng phạm tội về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, kể cả ở vùng sâu, vùng xa.

Định hướng của tỉnh Quảng Trị là “phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động; lấy tuyên truyền vận động là chính, coi đây là nội dung quan trọng, thường xuyên trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị quân đội, các đồn biên phòng thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo đang tàng trữ trái phép; tập trung trên tuyến biên giới Việt - Lào và tuyến biển.

Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh cần phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; chỉ đạo các trường học phối hợp với gia đình quản lý, giám sát chặt chẽ số học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi có biểu hiện tự chế pháo để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra tai nạn về pháo.

Ban Chỉ đạo Tổng kiểm tra, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức và người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và hậu quả, tác hại của việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo để tự giác giao nộp.

Việc kết hợp giữa truyền thông đại chúng, truyền thông cơ sở và vai trò của người có uy tín được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận đầy đủ hơn các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.