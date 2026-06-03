Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2026 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 30/5.

Mục đích nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của người có uy tín trong công tác vận động quần chúng nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Người có uy tín giúp truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân một cách dễ hiểu, gần gũi.

Dự kiến trong quý 3/2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 6 lớp tập huấn với sự tham dự của khoảng 600 người có uy tín.

Nội dung tập huấn gồm 4 chuyên đề.

Một là quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030; vai trò trách nhiệm của người có uy tín trong thời gian tới.

Hai là kỹ năng khai thác, sử dụng, xử lý thông tin trên không gian mạng; vai trò, trách nhiệm của người có uy tín đối với việc tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng nhân dân địa phương trong việc khai thác thông tin và văn hóa ứng xử khi tham gia môi trường mạng.

Ba là những nội dung cơ bản về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện các quy định pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bốn là triển khai Luật Đất đai năm 2024; công tác hòa giải ở cơ sở liên quan đến việc tranh chấp đất đai; vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong việc giải quyết các sự vụ, sự việc liên quan đến tranh chấp đất đai tại địa phương; kết hợp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

UBND tỉnh yêu cầu nội dung tập huấn phải đảm bảo thiết thực, trọng tâm, sát với tình hình thực tiễn của Cao Bằng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vai trò của người có uy tín. Báo cáo viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu sâu các lĩnh vực liên quan đến các chuyên đề tập huấn. Việc tổ chức, triển khai thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đúng đối tượng, nội dung và chế độ, chính sách theo quy định.

Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đạt mục tiêu Kế hoạch đã đề ra; báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh sau khi kết thúc tập huấn.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2026 ước khoảng 1,5 tỷ đồng, từ nguồn phân bổ bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025) giao tại Quyết định số 342 ngày 12/3/2026 của UBND tỉnh Cao Bằng.