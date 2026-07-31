Già làng kiên trì tìm đồng bào nơi đất khách

Gần 20 năm trước, một số thôn buôn trên địa bàn xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk từng là “điểm nóng” về tình trạng vượt biên trái phép. Nghe theo lời dụ dỗ, xúi giục của kẻ xấu, nhiều hộ đồng bào DTTS đã bán tài sản, bỏ lại nhà cửa, nương rẫy để sang Campuchia, Lào với hy vọng đổi đời.

Già làng Y Krú Ayun trở thành điểm tựa của buôn làng suốt thời gian tình trạng vượt biên trái phép diễn biến phức tạp

Ông Y Krú Ayun nhớ lại, khi ấy nhiều gia đình trong buôn bí mật rời đi trong đêm. Có người để lại con cái cho người thân chăm nom, có người giao toàn bộ tài sản cho họ hàng trông giữ, rồi lên đường với niềm tin mù quáng về “miền đất hứa”.

“Thấy bà con bỏ đi, tôi rất lo. Không thể để họ tiếp tục tin vào những lời dụ dỗ, tôi cùng cán bộ cơ sở tổ chức nhiều cuộc họp buôn để tuyên truyền pháp luật, giải thích cho người dân hiểu hậu quả của việc vượt biên trái phép”, ông Y Krú kể.

Không chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp, ông Y Krú còn thường xuyên đến từng nhà, gặp gỡ từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư của bà con. Với những gia đình có người vượt biên, ông kiên trì khuyên nhủ, tìm cách liên lạc với người ở nước ngoài vận động họ trở về.

Đặc biệt, năm 2009, ông Y Krú Ayun được tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sang Lào và Campuchia vận động đồng bào vượt biên trở về quê hương. Đó là chuyến đi mà ông không bao giờ quên, bởi ở nơi đất khách, ông tận mắt chứng kiến cuộc sống khốn khó của nhiều người từng tin vào “thiên đường” mà kẻ xấu vẽ ra.

Ông Y Krú thường xuyên đến từng nhà, gặp gỡ từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con

Một trường hợp khiến ông nhớ mãi là gia đình ông Y.B.N. Dù có đất đai, nhà cửa khang trang, anh vẫn nghe lời xúi giục, đưa vợ, ba con nhỏ và hai người em vợ vượt biên sang Campuchia, để lại toàn bộ tài sản cho con gái lớn trông nom.

Ông Y Krú Ayun đã nhiều lần đến nhà, gặp và động viên con gái của ông Y.B.N, tìm cách liên lạc, thuyết phục. Sau thời gian kiên trì vận động, ông Y.B.N cùng người thân đã trở lại buôn làng và bắt đầu lại cuộc sống mới.

Góp phần gìn giữ bình yên buôn làng

Là người Ê Đê, ông Y Krú Ayun hiểu ngôn ngữ, phong tục, tập quán và hoàn cảnh của từng gia đình trong buôn. Điều quan trọng hơn cả là ông sống gần gũi, chân thành, quan tâm và sẻ chia với bà con, nên được mọi người tin tưởng.

Ông không tuyên truyền bằng những lời lẽ khô khan, mà bằng chính những câu chuyện “người thật, việc thật” về cuộc sống khốn khổ của những người từng vượt biên nơi đất khách.

Ông Y Krú Ayun hiểu ngôn ngữ, phong tục, tập quán và hoàn cảnh của từng gia đình trong buôn

“Khi tuyên truyền, vận động, tôi thường kể cho bà con nghe về những người đã từng vượt biên, sống thiếu thốn, bị lừa gạt, phải chịu nhiều cực khổ ở nước ngoài. Nghe nhiều lần, bà con dần hiểu và không còn muốn bỏ buôn làng đi nữa”, già làng Y Krú chia sẻ.

“Mưa dầm thấm lâu”, nhiều gia đình đã từ bỏ ý định vượt biên, chuyên tâm chăm lo nương rẫy, phát triển kinh tế. Đối với những hộ hồi hương, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể hỗ trợ để họ ổn định cuộc sống.

Chị H’Pr.M, một người từng bị kẻ xấu dụ dỗ vượt biên sang Campuchia, nhớ lại: "Khi sang tới nơi, tôi bị lừa hết sạch tiền, rơi vào cảnh khốn khó. Tôi không dám nghĩ đến chuyện trở về vì sợ bà con kỳ thị, xa lánh và pháp luật trừng trị.

Nhờ già làng Y Krú giúp đỡ, động viên, bà con mở lòng đón nhận nên tôi mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Bây giờ cuộc sống của tôi đã ổn định hơn, tôi luôn nhắc mình và khuyên mọi người không tin, không nghe theo lời kẻ xấu”, chị H’Pr.M nói.

Theo ông Y Krú Ayun, các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, lừa gạt, dụ dỗ, lôi kéo đồng bào DTTS vượt biên. Vì vậy, ông luôn nhắc nhở bà con phải tỉnh táo, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chăm chỉ lao động để xây dựng cuộc sống ấm no.

“Làm dân vận phải kiên trì, cần mẫn, sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, giúp bà con phân biệt được tốt xấu. Nói phải đi đôi với việc làm thực tế thì bà con mới tin tưởng và làm theo”, ông Y Krú nhấn mạnh.