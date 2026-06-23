Những “cầu nối” xóa vùng lõm thông tin nơi biên cương

Trong hai ngày 22 - 23/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” nhằm tôn vinh những trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn. Lai Châu cũng là địa phương cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước sau sáp nhập đơn vị hành chính tổ chức chương trình dành riêng cho lực lượng trưởng bản, người có uy tín.

Đánh giá cao lực lượng tiền phong bám bản, gần dân này, chia sẻ tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu khẳng định: Đội ngũ trưởng bản, người có uy tín luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo ông Hải, để mỗi người dân nơi biên giới thực sự trở thành một “cột mốc sống”, các cấp, ngành cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín; tạo điều kiện để họ phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu tặng quà cho người có uy tín.

Thực tế, những đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín là không cần bàn cãi nhưng quan trọng hơn, họ chính là những “cầu nối thông tin” ở cơ sở giữa chính quyền với nhân dân. Bằng uy tín và sự am hiểu địa bàn, các trưởng bản, người có uy tín đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân, giúp đồng bào tiếp cận thông tin chính thống, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số.

“Đi từng nhà, nói từng việc” để người dân hiểu và làm theo

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng Lai Châu, tỉnh Lai Châu có hơn 265km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, địa hình chia cắt phức tạp, dân cư phân bố không đồng đều. Trên 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, với 20 dân tộc anh em cùng chung sống. Chính điều kiện địa lý khó khăn khiến việc tiếp cận thông tin của người dân ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trở thành mắt xích quan trọng kết nối cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từ các cuộc họp bản, sinh hoạt cộng đồng đến những lần trực tiếp đến từng hộ gia đình, họ là những người đầu tiên phổ biến chủ trương, chính sách mới, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế gia đình.

Với lợi thế am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ và tâm lý đồng bào, những thông tin vốn khô khan được các trưởng bản và người có uy tín chuyển tải sinh động nhưng gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Nhờ đó, nhiều người dân đã chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo, giáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao dân trí và cải thiện đời sống. Không chỉ là cầu nối đưa thông tin đến với đồng bào, nhiều người có uy tín ở Lai Châu còn là những tấm gương sáng điển hình trong phát triển kinh tế xã hội.

Đơn cử, ông Pờ Gạ Hừ ở xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu vốn là hộ nghèo tại địa phương. Nhưng bằng nỗ lực của bản thân không ngại khó ngại khổ và mày mò tự học, kinh tế gia đình ông ngày một khấm khá nhờ mô hình VACR (vườn ao chuồng rừng). Khi đã thoát nghèo, ông đã nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ cộng đồng cùng vươn lên thoát nghèo như mình.

Một tấm gương khác là ông Phùng Láo Lở, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản và là người có uy tín bản Tô Y Phìn (xã Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu), với phương châm “đi từng nhà, nói từng việc”. Chính cách kiên trì vận động đồng bào "nghe đúng, làm mới" và làm theo từ chính những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống hằng ngày như làm ăn, giữ rừng, giữ đất sản xuất và bảo vệ an ninh biên giới. "Khi đã có niềm tin rồi thì việc giữ biên giới không còn là phong trào mà trở thành trách nhiệm tự nhiên của mỗi người dân”, ông Phùng Láo Lở chia sẻ.

Tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026, 130 đại biểu là trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được tôn vinh và khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các cá nhân tiêu biểu mà còn là nguồn động viên để đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò “ngọn đuốc” dẫn đường, góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao dân trí và thúc đẩy giảm nghèo bền vững nơi biên cương Lai Châu.

Được biết, hiện toàn tỉnh Lai Châu có 956 người có uy tín và 956 trưởng bản đã được vinh danh.