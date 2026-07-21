Khánh Hòa:

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch Phát huy vai trò chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong vận động nhân dân tích cực xây dựng tỉnh Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Kế hoạch chỉ rõ, mục đích: “Tăng cường vai trò của chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo cùng chung sức, đồng lòng…, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

UBND tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 sẽ đạt một số mục tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo các xã, phường và trên 80% chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo;

Ngoài ra, 100% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có đồng bào theo tôn giáo xây dựng được đội ngũ cán bộ, lực lượng nòng cốt và xây dựng ít nhất 1 mô hình điển hình trong công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật…

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 sẽ đạt mục tiêu 100% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có đồng bào theo tôn giáo xây dựng được đội ngũ cán bộ, lực lượng nòng cốt và xây dựng ít nhất 1 mô hình điển hình trong công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật…

Một trong những giải pháp đáng chú ý sẽ được triển khai để hiện thực hóa mục tiêu đề ra là bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho chức sắc, chức việc các tôn giáo và người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa sẽ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tài liệu, giúp chức sắc, chức việc, người có uy tín nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó phát huy vai trò "cầu nối thông tin" góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đồng bào, tín đồ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo tích cực tham mưu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp đề xuất, xây dựng mô hình, các điển hình trong công tác dân vận, tuyên truyền, vận động ở các địa phương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp Sở Dân tộc và Tôn giáo tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh cho các chức sắc, chức việc, người có uy tín; Phối hợp các sở, ngành liên quan trong đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý các thông tin sai lệch, xấu độc, xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tổ chức triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 đến các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, tạo nền tảng hạ tầng số hỗ trợ hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin cho bà con; Hướng dẫn đào tạo kỹ năng số, chú trọng giải pháp công nghệ hỗ trợ bảo tồn, quảng bá, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đồng bào theo tôn giáo.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền tới các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo bằng các hình thức phù hợp.