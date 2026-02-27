Người dân xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn tra cứu danh sách cử tri tại địa phương.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa sâu rộng đến từng thôn, bản, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lạng Sơn.

Với nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, gần gũi của chính quyền cơ sở, nhận thức của nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Xã biên giới Quốc Khánh có trên 10.000 cử tri, trong đó nhiều người đang làm việc tại các khu công nghiệp. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chính quyền xã đã khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, từ niêm yết danh sách cử tri đến đẩy mạnh công tác tuyên truyền với quyết tâm cao.

Theo bà Nông Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Quốc Khánh, thực hiện Hướng dẫn số 10 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là đợt cao điểm tuyên truyền bầu cử. Vì vậy, nội dung về bầu cử được lồng ghép trong các hoạt động chúc Tết, gặp mặt đầu Xuân tại các thôn, bản, đặc biệt ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương đã chủ động thông tin về thời gian, địa điểm bầu cử đến từng hộ dân, đặc biệt là các gia đình có con em đi làm ăn xa trở về. Qua tuyên truyền, cử tri và nhân dân đồng thuận cao, tích cực vận động người thân tham gia bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng: Lồng ghép trong sinh hoạt thôn, chi bộ, gặp mặt đầu Xuân; tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, khu dân cư; thông qua báo chí, hệ thống loa truyền thanh, pano, khẩu hiệu và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo…

Ông Triệu Xuân Phú, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lũng Slàng, xã Quốc Khánh cho biết: Việc tuyên truyền sớm, đúng thời điểm đã giúp bà con chủ động sắp xếp thời gian đi bầu cử đầy đủ, đúng quy định, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phục vụ đất nước.

Các cấp chính quyền Lạng Sơn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, từ niêm yết danh sách cử tri đến đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thông tin bầu cử được phát thường xuyên qua hệ thống loa tại nhà văn hóa thôn, loa lưu động đến từng ngõ xóm, kết hợp tuyên truyền trên các nhóm Zalo cộng đồng, giúp cử tri nắm rõ ý nghĩa, thời gian, địa điểm bầu cử vào ngày 15/3/2026.

Bà Hoàng Thị Quỳ, thôn Quý Xã, xã Yên Bình chia sẻ: Nhờ hệ thống loa phát thanh và tài liệu tuyên truyền, người dân nhận thức rõ bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi cử tri.

Không chỉ ở cơ sở, công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử”, thu hút hơn 114.000 lượt dự thi; ngành Tư pháp phối hợp tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 2.500 lượt người; các cơ quan báo chí đăng tải, phát sóng hàng trăm tin, bài, chuyên mục về bầu cử.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, MTTQ và các đơn vị liên quan đã và đang tập trung tuyên truyền sâu về kết quả hiệp thương, tiêu chuẩn đại biểu, nguyên tắc, quy trình bầu cử và quyền, nghĩa vụ của cử tri. Những hoạt động tích cực này đã lan tỏa không khí phấn khởi, tin tưởng để ngày bầu cử 15/3/2026 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Theo Nghị quyết số 13 ngày 5/12/2025 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn tỉnh có 13 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu là 50. Theo Nghị quyết số 85 ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia "Về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố", tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người.