Từ đầu giờ chiều 8/12, nhiều người đã kéo đến chân đập thủy điện Trị An (xã Trị An, Đồng Nai) để xem thời điểm đập tràn của thủy điện lớn nhất miền Nam mở cửa xả lũ điều tiết hồ chứa.

Ghi nhận tại hiện trường, lượng người đổ về mỗi lúc một đông. Nhiều người bất chấp nguy hiểm, chui qua hàng rào bảo vệ công trình để tìm vị trí quan sát gần hơn.

Trước thời điểm xả lũ, còi báo vang liên tục; lực lượng bảo vệ đi kiểm tra, nhắc nhở người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những điểm sát mép đá.

Đúng 14h, cửa xả đập tràn được mở, người dân đồng loạt hướng mắt về phía dòng nước. Nhiều người dùng điện thoại livestream, chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc nước trắng xóa đổ xuống hạ du.

Một số người từ các xã lân cận, thậm chí từ TPHCM, tranh thủ chụp ảnh, check-in tại khu vực chân đập – vị trí gần nhất được xem như một “trải nghiệm đặc biệt”.

Anh Dương (TPHCM) vừa giơ điện thoại livestream vừa nói lớn: “Lâu lắm tôi mới có dịp xem lại cảnh này. Nước đổ cuồn cuộn, tiếng ầm ầm nghe rợn người nhưng rất choáng ngợp”.

Một số người khác mang theo lưới, chài với hy vọng dòng nước từ cửa xả chảy mạnh sẽ cuốn cá dạt về hạ du, may mắn thì “gặp lộc”.

“Xả lũ kiểu này cá hay dạt về nhiều, nhưng phải đợi nước êm chút mới dám xuống. Giờ tụi tôi đứng xem trước, coi hướng nước rồi tính, biết đâu có ít cá mang về cho bữa chiều”, anh Hòa, người dân xã Trị An nói.

Mặc dù khu vực đã được Công ty Thủy điện Trị An đặt biển cảnh báo, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm tiếp cận chân đập để xem xả lũ.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, việc mở cửa xả lần này nhằm điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Lúc 10h cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ gần chạm 61,8m. Từ 14h, thủy điện bắt đầu xả qua đập tràn 160m³/s, tổng lượng xả xuống hạ du 500–760m³/s.

Đơn vị vận hành cho biết sẽ điều chỉnh lưu lượng linh hoạt theo diễn biến thời tiết và mực nước hạ du. Người dân tại các vùng thấp ven sông ở Đồng Nai và TPHCM được cảnh báo nguy cơ ngập và sạt lở.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323km2, là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam. Ngoài sản xuất cung cấp điện cho lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, điều tiết lũ cho vùng hạ du hệ thống sông Đồng Nai.