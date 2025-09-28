Sáng 28/9, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã huy động phương tiện và nhân lực để sơ tán hàng nghìn người dân ở các vùng ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao đến nơi an toàn trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ.

Công an Hà Tĩnh bố trí xe khách sơ tán người dân đến vùng an toàn. Ảnh: CACC

Tại phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh), công an phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Đã có 279 hộ với hơn 642 nhân khẩu ở các tổ dân phố Hải Thanh, Hải Phong 1 và Hải Phong 2 (Vũng Áng) được di dời khẩn trương về khu tái định cư Kỳ Lợi cũ (nay thuộc phường Sông Trí).

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra và động viên công tác di dời dân. Ảnh: CACC

Tại các điểm sơ tán, lực lượng chức năng đã chuẩn bị đầy đủ chỗ ăn ở tạm thời, bố trí khu vực nghỉ ngơi cho từng hộ dân, đồng thời cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Công an các phường, xã bố trí nhân lực đưa người dân đi sơ tán. Ảnh: CACC

Ngoài ra, lực lượng y tế cũng được bố trí trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Sáng nay, phường Sông Trí cũng đã tổ chức sơ tán khoảng 1.000 người dân tại các tổ dân phố Hải Phong 1, Hải Phong 2 và Hải Thành đến Trạm Y tế cùng trụ sở UBND cũ của địa phương để đảm bảo an toàn.

Công an dùng xe quân dụng đưa các cụ già đến nơi tránh trú. Ảnh: CACC

Xã Thiên Cầm có 800 hộ với hơn 1.746 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ. Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng xuống tận các tổ dân phố để tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Người dân xã Yên Hoà chủ động ứng phó với bão số 10. Ảnh: Thiện Lương

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, cho biết cán bộ xã cùng các thôn đã trực tiếp đến từng hộ dân ven biển để vận động, phân tích nguy cơ và đề nghị người dân di chuyển đến nhà người thân ở khu vực an toàn hoặc đến các điểm tập trung như trường học, nhà văn hóa. Công tác di dời phải hoàn tất trước 15h hôm nay.

Người dân Nghệ An: Một tháng chạy bão đến 2 lần

Hơn 8h sáng 28/9, nhiều phòng học của Trường Tiểu học Nghi Thủy (tỉnh Nghệ An) đã chật kín người dân. Chính quyền phường Cửa Lò đã tổ chức di tản người dân từ các khối, xóm ven biển như Thành Công, Bình Minh, Đoàn Kết, Đông Tiến… đến đây để tránh bão.

Người dân phường Cửa Lò được sơ tán về trường tiểu học để tránh trú. Ảnh: Thanh Hải

Bà Đặng Thị Thúy (khối Bình Minh, phường Cửa Lò) cho biết: “Hơn 5h, bộ đội, công an và cán bộ xã đã đến nhà hỗ trợ gia đình tôi sơ tán đến đây".

Ông Nguyễn Ngân Xâm (76 tuổi, trú khối Đông Tiến) kể, từ 6h, ông cùng vợ là bà Hoàng Thị Tuyết đã được chính quyền đưa đến nơi tránh trú bão. Ông nói: “Năm nào cũng phải chạy bão, riết rồi cũng quen. Nhưng năm nay nhiều quá, chỉ hơn một tháng mà đã phải đi sơ tán đến hai lần".

Người dân được bố trí nơi ở an toàn trước cơn bão số 10. Ảnh: Thanh Hải

Tính đến gần trưa ngày 28/9, tại điểm tránh trú bão số 10 thuộc Trường Tiểu học Nghi Thủy, đã có 53 hộ dân với gần 170 khẩu đang được tạm trú trong những căn phòng kiên cố, an toàn. Họ là những hộ dân có nhà ở nằm trong diện nguy cơ không đảm bảo an toàn. Đến đây, người dân được hỗ trợ lương khô, mì tôm, nước lọc trong những ngày tránh bão.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Cửa Lò, đồng thời động viên, chia sẻ với bà con tham gia tránh trú bão. Ảnh: Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, ông Nguyễn Văn Hùng, cho biết tùy theo hướng đi, tốc độ và sức gió của bão, địa phương sẽ xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp. Nếu chiều tối nay bão mạnh thêm và di chuyển thẳng vào Nghệ An, việc sơ tán người dân sẽ tiếp tục mở rộng ra các khối, xóm khác.

Ông Hùng cũng thông tin thêm, kế hoạch tổng thể của địa phương là di dời khoảng 615 hộ với 1.778 nhân khẩu. “Hiện chúng tôi đang duy trì 100% quân số, chia thành 7 tổ để bám sát diễn biến của bão số 10, kịp thời đưa ra biện pháp ứng phó nhanh chóng và hiệu quả nhất”, ông nói.