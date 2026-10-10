Từ sáng sớm, người dân đến chùa Candaransi (TPHCM) chuẩn bị cơm vắt, hoa tươi, bánh trái và lễ vật, thực hiện nghi thức truyền thống trong mùa Sene Dolta nhằm tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và những người đã khuất.

Từ 4h sáng ngày 10/10, nhiều người dân TPHCM đã đến chùa Candaransi chuẩn bị lễ vật, cơm vắt, bánh trái, hoa tươi để thực hiện Nghi thức đặt cơm vắt.

Đặt cơm vắt là nghi thức truyền thống trong lễ Sene Dolta, một trong ba lễ lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 29/8 đến mùng một tháng 9 âm lịch (năm nay là ngày 9-10/10 dương lịch). Đây là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa rất lớn về lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, những người đã khuất.

Lễ vật được người dân chuẩn bị chu đáo, trong đó cơm vắt là phần không thể thiếu. Những nắm cơm được tạo hình, trang trí đẹp mắt, thể hiện tấm lòng thành kính của người dâng lễ.

Anh Trịnh Đông Khoa, quê Cà Mau, cho biết năm nay không thể về quê nên anh đến chùa tại TPHCM thực hiện nghi thức đặt cơm vắt, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với ông bà, tổ tiên.

Sau khi nghe các vị sư tụng kinh, Phật tử thực hiện nghi thức đặt cơm vắt quanh khu vực chánh điện, cầu nguyện cho các vong linh thuộc cõi A-tu-la, Ngạ quỷ và những linh hồn từng phạm nhiều tội lỗi khi còn sống, bị đọa xuống địa ngục, sớm được siêu thoát, hóa giải nghiệp chướng.

Tiếp đó, người dân bê mâm lễ vật diễu hành ba vòng quanh chánh điện. Nghi thức hoàn thành trước khi trời sáng.

Chị Huỳnh Thị Ly cho biết, khi đi qua mỗi mâm lễ, chị chia một phần lễ vật vào các khay được đặt quanh chánh điện với mong muốn những linh hồn có thể trở về tìm người thân và nhận thức ăn.

Theo cách giải thích về tên gọi, “Sen” trong tiếng Khmer có nghĩa là cúng, “Dol” là bà, “Ta” là ông. Lễ Sene Dolta có ý nghĩa như lễ Vu lan báo hiếu, thể hiện lòng thành kính của đồng bào Khmer đối với ông bà, tổ tiên đã khuất.

Theo phong tục của đồng bào Khmer Nam Bộ, lễ Sene Dolta có bốn nghi thức chính, gồm Canh banh (đặt cơm vắt), lễ Sen Đôn Ta (cúng ông bà tại nhà), lễ Pchum banh (đặt cơm hội) và lễ Chhun đô ta (đưa tiễn ông bà). Trong đó, nghi thức Canh banh diễn ra trong 15 ngày tại chùa.

Chị Bảo Yến, quê Bạc Liêu, đã nhiều năm sinh sống và làm việc tại TPHCM. Năm nào chị cũng đến chùa Candaransi để thực hiện các nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer.

Qua nhiều thế hệ, phong tục đặt cơm vắt tiếp tục được gìn giữ trong mùa Sene Dolta, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và những giá trị nhân văn trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ.