Theo tiếng Khmer, “Sene” nghĩa là cúng, "Dol" có nghĩa là bà, "ta" có nghĩa là ông. Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer có thể hiểu như lễ Vu Lan báo hiếu, thể hiện tấm lòng thành kính với ông bà tổ tiên đã khuất. Năm nay, lễ diễn ra trong 3 ngày (21-23/9).

Bà con Khmer chuẩn bị đồ ăn, bánh trái vào chùa Kh’leang cúng trong dịp lễ Sene Dolta. Ảnh: Trần Tuyên

Tiến sĩ Danh Út - Trụ trì chùa Thôn Dôn (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cho biết, trước năm 1975, lễ được tổ chức với quy mô lớn, kéo dài đến 15 ngày đêm, từ ngày 15-30/8 âm lịch.

Hiện nay lễ Sene Dolta chỉ còn 3 ngày, các hình thức và nghi lễ cúng bái cũng được giản lược bớt. Tuy nhiên, trong số các lễ vật dâng cúng vẫn còn lưu giữ các loại bánh truyền thống gần như bắt buộc phải có gồm bánh tét, bánh ít, bánh dừa, bánh ú…

Trong 3 ngày này, ngoài cúng ở nhà, mọi nghi thức khác đều diễn ra tại chùa. Dưới mái chùa chung của cả phum sóc, mọi người đều hướng lòng thành kính về đức Phật, tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên và đặt hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Người đàn ông bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ về ông bà, người quá cố, cầu mong mọi chuyện tốt đẹp đến với gia đình. Ảnh: Trần Tuyên

Tại chùa Kh’leang (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), từ sáng sớm, hàng trăm phật tử, bà con trong phum sóc tất bật chuẩn bị cơm, bánh trái dâng cúng.

Bà Đặng Thị Lệ (49 tuổi, ngụ phường Sóc Trăng) cho biết, nếu người Kinh, người Hoa có lễ Vu Lan thì người Khmer có lễ Sene Dolta. Mâm cỗ tuỳ gia cảnh mỗi nhà nhưng đều giản dị, gần gũi.

Sau khi thực hiện xong nghi thức dâng cơm trong lễ Sene Dolta, các sư dùng cơm của Phật tử. Ảnh: Trần Tuyên

Đua bò - một trong những hoạt động thể thao – văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ở An Giang, diễn ra vào mùa Lễ Sene Dolta hàng năm.

Năm nay, hội đua bò lần thứ 30 đánh dấu cột mốc tròn ba thập kỷ tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Đặc biệt, đây cũng là mùa giải đầu tiên sau hợp nhất Kiên Giang và An Giang. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người Khmer, du khách tới cổ vũ.

Năm 2016, lễ hội đua bò Bảy Núi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Trần Tuyên

Trong không khí ấm áp, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam và các lực lượng vũ trang TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau cũng đến thăm, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, chùa Khlang Ong và cán bộ hưu trí đồng bào Khmer.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy tặng quà Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử An Giang

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều đóng góp của các đồng bào dân tộc, tôn giáo, trong đó có đồng bào Khmer.

Lãnh đạo tỉnh mong hòa thượng, thượng toạ, đại đức luôn đồng hành, đoàn kết, thi đua lao động, học tập; các vị chức sắc quan tâm tuyên truyền, vận động phật tử chấp hành tốt pháp luật, chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cùng với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.